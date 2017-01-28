«Фиорентина» арендовала у «Эмполи» Сапонару

Полузащитник «Эмполи» Риккардо Сапонара на правах аренды перешел в «Фиорентину». Как сообщает официальный сайт флорентийского клуба, в своей новой команде 25-летний итальянец проведет 1,5 года. «Фиалки» также будут иметь право выкупить игрока за 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Сапонара провел за «Эмполи» в Серии А 18 матчей, в которых записал на свой счет два гола и одну результативную передачу.

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