«Рома» намерена приорести у «Аталанты» Кесси

«Рома» хочет усилиться хавбеком «Аталанты» Франком Кесси. «Джаллоросси» отдают приоритет варианту с арендой 20-летнего игрока с правом последующего выкупа.

Отмечается, что «волки» готовы включить в сделку защитника Рикардо Марчиццу и нападающего Марко Тумминнело. При этом общая сумма перехода может составить порядка 30 миллионов евро.

По информации СМИ, ранее римляне отклонили предложения по ивуарийцу от «Челси» и «Эвертона».

В текущем розыгрыше Серии А Кесси записал в свой актив шесть мячей и одну голевую передачу в 16-ти матчах.