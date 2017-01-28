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    Коутиньо не намерен уезжать из «Ливерпуля» в Китай

    Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо не намерен в ближайшее время уходить из мерсисайдской команды. Напомним, бразилец ранее подписал с красными новый долгосрочный контракт.

    «Не заинтересован в переезде в Китай. Я хочу выигрывать титулы. Новый пятилетний контракт предоставляет мне такую возможность. Не думаю о каком-либо другом клубе, кроме «Ливерпуля». Мое сердце здесь.

    Верю, что мы сможем вернуться на самый высокий уровень. Хочу быть частью этой команды», – сказал хавбек.

    В нынешнем розыгрыше АПЛ Коутиньо забил пять голов и сделал пять результативных передач в 15 матчах.

    Источник: Daily Mail

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    28.01.2017 08:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 28 января 2017, 16:26

      ну да, а Ливерпуль прям мастер команда по титулам) за последние 12 лет много чего выиграла......

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