Коутиньо не намерен уезжать из «Ливерпуля» в Китай

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо не намерен в ближайшее время уходить из мерсисайдской команды. Напомним, бразилец ранее подписал с красными новый долгосрочный контракт.

«Не заинтересован в переезде в Китай. Я хочу выигрывать титулы. Новый пятилетний контракт предоставляет мне такую возможность. Не думаю о каком-либо другом клубе, кроме «Ливерпуля». Мое сердце здесь.

Верю, что мы сможем вернуться на самый высокий уровень. Хочу быть частью этой команды», – сказал хавбек.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Коутиньо забил пять голов и сделал пять результативных передач в 15 матчах.