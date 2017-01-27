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    Экс-игрок и тренер «Зенита»: «Может, Луческу уже не рассчитывает на Кержакова?»

    Бывший футболист и тренер «Зенита» Вячеслав Булавин прокомментировал тот факт, что нападающий сине-бело-голубых Александр Кержаков не полетел с командой на вторые подготовительные сборы в Испанию.

    «Трудно сказать, в чем дело. Нужно точно знать по какой причине Кержакова не взяли на вторые сборы. Может, это семейные дела или Луческу уже на него не рассчитывает. Наверное, скоро узнаем причину. Может, Саша сам об этом скажет.

    Нужен ли Кержаков «Зениту»? Сейчас в команде большой набор игроков в атаке и в линии атакующих полузащитников, поэтому конкуренция очень высокая. Нужно показывать себя. Как Александр проявил себя на первом сборе, я не знаю. Поэтому мне сложно судить», – сказал Булавин.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Кержаков провел девять матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.01.2017 14:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +215

      iuda 27 января 2017, 16:09

      Отправьте Сашу в Тосно. Там ему не будет тошно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 27 января 2017, 15:02

      Вот это источник!!!))) "Ну не знаю", "наверное", "может быть", "сложно судить". Так можно любого "проинтервьюировать" :)))

      0
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 27 января 2017, 14:54

      Да отвалите вы от Саши! Он книгу пишет!

      1
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      ...
      Рейтинг: +88

      hans6978T > АЛЕКС 58 27 января 2017, 14:57

      Уже написал! Ждём-с)

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