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  • Экс-игрок и тренер «Зенита»: «Может, Луческу уже не рассчитывает на Кержакова?»

Экс-игрок и тренер «Зенита»: «Может, Луческу уже не рассчитывает на Кержакова?»

27 января 2017, 14:34
4

Бывший футболист и тренер «Зенита» Вячеслав Булавин прокомментировал тот факт, что нападающий сине-бело-голубых Александр Кержаков не полетел с командой на вторые подготовительные сборы в Испанию.

«Трудно сказать, в чем дело. Нужно точно знать по какой причине Кержакова не взяли на вторые сборы. Может, это семейные дела или Луческу уже на него не рассчитывает. Наверное, скоро узнаем причину. Может, Саша сам об этом скажет.

Нужен ли Кержаков «Зениту»? Сейчас в команде большой набор игроков в атаке и в линии атакующих полузащитников, поэтому конкуренция очень высокая. Нужно показывать себя. Как Александр проявил себя на первом сборе, я не знаю. Поэтому мне сложно судить», – сказал Булавин.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Кержаков провел девять матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр Луческу Мирча
Комментарии (4)
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АЛЕКС 58
1485518083
Да отвалите вы от Саши! Он книгу пишет!
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la verdad
1485518529
Вот это источник!!!))) "Ну не знаю", "наверное", "может быть", "сложно судить". Так можно любого "проинтервьюировать" :)))
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iuda
1485522592
Отправьте Сашу в Тосно. Там ему не будет тошно.
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