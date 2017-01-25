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    Зобнин: «После матча с АЕКом Аленичев произнес такую речь, что всем стало понятно – он уйдет»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин заявил, что уход с поста главного тренера команды Дмитрия Аленичева был ожидаем. Напомним, российский специалист покинул занимаемую должность в августе 2016 года, когда красно-белые проиграли в квалификационном раунде Лиги Европы кипрскому АЕКу.

    Место Аленичева занял Массимо Каррера. Под руководством итальянца «Спартак» на данный момент единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ.

    – Вся команда была в шоке от того проигрыша киприотам. Аленичев произнес после игры такую речь, что все ребята поняли: он уйдет. Страшно не было. Если ты профессионал, то любой тренер к тебе отнесется с уважением. Наше дело – работать и доказывать.

    – Можно сказать, что вы шли конкретно под Аленичева? Или просто в «Спартак»?

    – Хороший вопрос. Я шел в «Спартак». К тренеру Аленичеву.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.01.2017 21:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +281

      serhz 26 января 2017, 08:27

      Надо было и остальным уйти ! было бы честно .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 26 января 2017, 00:26

      Сильный игрок, с первого матча за Спартак стал радовать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 25 января 2017, 23:15

      Рома молодец, ты однозначно ко двору!

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