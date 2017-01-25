Зобнин: «После матча с АЕКом Аленичев произнес такую речь, что всем стало понятно – он уйдет»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин заявил, что уход с поста главного тренера команды Дмитрия Аленичева был ожидаем. Напомним, российский специалист покинул занимаемую должность в августе 2016 года, когда красно-белые проиграли в квалификационном раунде Лиги Европы кипрскому АЕКу.

Место Аленичева занял Массимо Каррера. Под руководством итальянца «Спартак» на данный момент единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ.

– Вся команда была в шоке от того проигрыша киприотам. Аленичев произнес после игры такую речь, что все ребята поняли: он уйдет. Страшно не было. Если ты профессионал, то любой тренер к тебе отнесется с уважением. Наше дело – работать и доказывать.

– Можно сказать, что вы шли конкретно под Аленичева? Или просто в «Спартак»?

– Хороший вопрос. Я шел в «Спартак». К тренеру Аленичеву.