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  • Источник: «Краснодар» и «Зенит» отказались от идеи покупки Алексея Миранчука

Источник: «Краснодар» и «Зенит» отказались от идеи покупки Алексея Миранчука

25 января 2017, 18:19
25

«Краснодар» и «Зенит» пересмотрели свои планы по подписанию полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. Теперь оба клуба считают данный трансфер нецелесообразным. Единственным претендентом на 21-летнего хавбека остается «Рубин». Рыночная стоимость футболиста оценивается в 4 миллиона евро. Ранее сообщалось, что Миранчук намерен разорвать контракт с железнодорожниками.

В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате России 16 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Локомотив Краснодар Зенит Миранчук Алексей
Комментарии (25)
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порт
1485358247
Ну и правильно.
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Nevsky_RU
1485358484
Да нах он нужен этот дрищавый зазнайка.
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АЛЕКС 58
1485358706
За это г...о 4 ляма!? За пальцы веером!? Ох...ть!
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Taps
1485359048
Кому этот пацанёнок нужен ? Второй Игорь Денисов.
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Garrincha58
1485361296
никто его и не собирался покупать пусть и дальше у Семина учится играть
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TRELL
1485362683
Игрок средний,правильно,что отказались!
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АЛЕКС 58
1485363130
У Сёмина нет времени,сил,желания учить! Ему срочно нужны готовые звёзды,иначе последует за теми ,кто был до него!
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radga
1485368231
Что творится в Локо. Боюсь как - бы в ФНЛ не оказались.
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BarStep
1485368436
Перехвалили мальчика... так и остался подающим надежды
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Par Mezan
1485376234
Жаль, что все статьи о футболе сводятся к базару о деньгах и трансферах. Что, вышла новая ФИФА-20ХХ - как приложение к жизни, и к футболу, все вдруг заигрались? Когда же наш настоящий футбол увидим?!!
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