Источник: «Краснодар» и «Зенит» отказались от идеи покупки Алексея Миранчука

«Краснодар» и «Зенит» пересмотрели свои планы по подписанию полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. Теперь оба клуба считают данный трансфер нецелесообразным. Единственным претендентом на 21-летнего хавбека остается «Рубин». Рыночная стоимость футболиста оценивается в 4 миллиона евро. Ранее сообщалось, что Миранчук намерен разорвать контракт с железнодорожниками.

В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате России 16 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.