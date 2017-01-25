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    Источник: «Краснодар» и «Зенит» отказались от идеи покупки Алексея Миранчука

    «Краснодар» и «Зенит» пересмотрели свои планы по подписанию полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. Теперь оба клуба считают данный трансфер нецелесообразным. Единственным претендентом на 21-летнего хавбека остается «Рубин». Рыночная стоимость футболиста оценивается в 4 миллиона евро. Ранее сообщалось, что Миранчук намерен разорвать контракт с железнодорожниками.

    В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате России 16 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.01.2017 18:19
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 25 января 2017, 23:30

      Жаль, что все статьи о футболе сводятся к базару о деньгах и трансферах. Что, вышла новая ФИФА-20ХХ - как приложение к жизни, и к футболу, все вдруг заигрались? Когда же наш настоящий футбол увидим?!!

      0
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      Рейтинг: +7808

      BarStep 25 января 2017, 21:20

      Перехвалили мальчика... так и остался подающим надежды

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      Рейтинг: +415

      radga 25 января 2017, 21:17

      Что творится в Локо. Боюсь как - бы в ФНЛ не оказались.

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > radga 25 января 2017, 23:30

      и что же там творится? ушел Самедов, который в Локо в этом сезоне( НЕ СЧИТАЯ ПРОШЛЫЕ!!!) отбывал номер и сыграл только 1 достойную игру с Краснодаром... Если уйдет Миранчук то потери тоже не будет, потому что кроме как таланта, который он не может раскрыть до сих пор, хотя ему доверяют и голом в ворота Кубани ни чем не запомнился...

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      Рейтинг: +415

      radga > RedGreenHooligan 27 января 2017, 16:56

      Уходят "лидеры". Да соглашусь что играют хуже, чем могут. Но.... где причина этой плохой игры..... может в тренере? Вот и Шишкин ушел. Кто следующий?

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > radga 27 января 2017, 18:25

      ага... в любой непонятной ситуации вини тренера... уже заколебали тренером менять! нужно дать поработать одному и успокоиться! за 2-3 матча команду не построишь!

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      Рейтинг: +415

      radga > RedGreenHooligan 27 января 2017, 18:46

      Семину дан карт-бланш, и посмотри сколько игр он провел как главный тренер. Что изменилось? Я вижу пока что он убирает в свое время лидеров Локо. без которых боюсь не выдюжат оставшиеся.

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > radga 27 января 2017, 19:39

      пфф он принял команду посередине сезона! он с ней до этого не работал! и то нужно быть слепым чтоб не заметить, что игра постепенно преображается... ну правильно, если смотреть результат толкьо а не матчи то ни чего не видно... а если посмотреть игры, то в отличии от Локо прошлых годов, сейчас стало больше игры в мелкий и средний пас, а не как было выносами вперед на Ньясса... все игры, в которых Локо потерял очки он был намного лучше соперника, только вот 1 удар в наши ворота 1 гол... и так всегда, а в атаке проблемы были с голами.... что с Уралом, что с Рубином что с Уфой... все было по одному сценарию... из плохих игр при Семине я опмню только игру против оренбурга... тогда да, вообще ни чего не получалось...

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      Рейтинг: +415

      radga > RedGreenHooligan 27 января 2017, 19:45

      Не будим спорить - Время рассудит.

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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 25 января 2017, 19:52

      У Сёмина нет времени,сил,желания учить! Ему срочно нужны готовые звёзды,иначе последует за теми ,кто был до него!

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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > АЛЕКС 58 25 января 2017, 20:16

      Ты в адеквате вообще??? Семин наоборот создает команду из молодых футболистов и занимается именно строительством команды на будущее! Это же надо так не любить футбол, чтобы вообще им не интересоваться))

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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > Антибиотик 25 января 2017, 20:24

      НАЗОВИ МОЛОДЫХ! бАРИНОВ И МИРАНЧУК? ИМ БОЛЬШЕ 20. ОСТАЛЬНЫМ 30 И БОЛЕЕ

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > АЛЕКС 58 25 января 2017, 23:27

      пфф кокорину 25 и он тоже в России считается молодым и перспективным... не нужно сравнивать Россию и Европу! у нас разные возрастные рамки! В европе всегда дают шанс молодежи отсюда они и играют! а в России фиг кто доверит молодому игроку место в составе

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > АЛЕКС 58 25 января 2017, 23:32

      Галаджан.... 18 лет уже сыграл за основу, Лапшов,которого подводят к составу... да и как ты говоришь Баринову больше 20... ему ровно 20! так же как и Макарову вернувшемуся из Минска

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      Рейтинг: +422

      TRELL 25 января 2017, 19:44

      Игрок средний,правильно,что отказались!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 января 2017, 19:21

      никто его и не собирался покупать пусть и дальше у Семина учится играть

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      Рейтинг: +826

      alex kidn 25 января 2017, 19:06

      В аренду отдадут

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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > alex kidn 25 января 2017, 19:23

      Тёзка!Кому? Началась деградация!Лётчик,сбитый на взлёте!

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      Рейтинг: +70

      Fanfurik 25 января 2017, 18:57

      4 это мало

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Fanfurik 25 января 2017, 23:35

      мало не мало, но как по мне он и 4 не стоит... по той игре, что он показывал в первой половине сезоне... пожалуй только 1 игра была нормальная и та против Томи..

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      Рейтинг: +1307

      Taps 25 января 2017, 18:44

      Кому этот пацанёнок нужен ?
      Второй Игорь Денисов.

      2
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 > Taps 25 января 2017, 18:58

      До Денисова ему не светит. В игровом плане.

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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 25 января 2017, 18:38

      За это г...о 4 ляма!? За пальцы веером!? Ох...ть!

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