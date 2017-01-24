Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Анжи» может арендовать полузащитника «Спартака»

    Полузащитник Александр Зуев, выступающий во второй команде «Спартака», может продолжить карьеру в «Анжи» на правах аренды.

    По информации «Бомбардира», заинтересованные стороны уже вступили в переговорный процесс.

    Сегодня «Спартак-2» отправился на учебно-тренировочный сбор на Кипр, где запланированы три контрольных матча. Зуев же в настоящее время тренируется с основной командой красно-белых на сборе в ОАЭ.

    В текущем сезоне Зуев провел за «Спартак-2» четыре матча, голами и результативными передачами не отметился.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.01.2017 18:24
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +673

      life85 24 января 2017, 22:17

      Конечно лучше бы не изменяя традициям отдать его в Крылья , но Каррере виднее

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 24 января 2017, 20:29

      Лично мне не нравится такой вариант! Зуев уже на подходе к основе, а Анжи, судя по всему, готовится к вылету из-за практически полного банкротства (сожалею!). Как игрок - Зуев хорош, а вот психологию ему нужно прививать только победителя, а не аутсайдера!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse > mialkov 24 января 2017, 21:58

      Аутсайдеры не громят 0:4 "великие" клубы страны :)

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov > Apocalypse 24 января 2017, 22:17

      Да, победа запоминающаяся, но что происходит с командой Анжи сейчас...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +130

      Бульба 24 января 2017, 19:00

      зуев норм парень

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33416

      oyabun 24 января 2017, 18:48

      Мне тоже Зуев как фуболист нравится. Но именно поэтому и надо отдавать его в аренду, чтобы получал игровую практику. А после, по итогам уже и смотреть - достоин ли приглашения в основу Спартака?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 24 января 2017, 18:48

      До лета, максимум. Самим нужен, он хорош.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 24 января 2017, 18:37

      Мне лично Зуев очень понравился...не знаю, зачем его в аренду отдавать??? Он реально нужен Спартаку.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      MAK-KAKA 24 января 2017, 18:33

      эй источник... не чего что А. Зуев в ОАЭ с основой сбор проходит?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +262

      spartak_88 > MAK-KAKA 24 января 2017, 19:21

      там так и написано же))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11