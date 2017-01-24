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«Анжи» может арендовать полузащитника «Спартака»

24 января 2017, 18:24
11

Полузащитник Александр Зуев, выступающий во второй команде «Спартака», может продолжить карьеру в «Анжи» на правах аренды.

По информации «Бомбардира», заинтересованные стороны уже вступили в переговорный процесс.

Сегодня «Спартак-2» отправился на учебно-тренировочный сбор на Кипр, где запланированы три контрольных матча. Зуев же в настоящее время тренируется с основной командой красно-белых на сборе в ОАЭ.

В текущем сезоне Зуев провел за «Спартак-2» четыре матча, голами и результативными передачами не отметился.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Трансферы зимы-2017 Спартак Спартак-2 Анжи Зуев Александр
Комментарии (11)
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MAK-KAKA
1485271989
эй источник... не чего что А. Зуев в ОАЭ с основой сбор проходит?
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zico2205
1485272275
Мне лично Зуев очень понравился...не знаю, зачем его в аренду отдавать??? Он реально нужен Спартаку.
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Тraumtanzеr
1485272901
До лета, максимум. Самим нужен, он хорош.
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oyabun
1485272906
Мне тоже Зуев как фуболист нравится. Но именно поэтому и надо отдавать его в аренду, чтобы получал игровую практику. А после, по итогам уже и смотреть - достоин ли приглашения в основу Спартака?
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Бульба
1485273618
зуев норм парень
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VVM1964
1485277768
НУ ЧТО ЖЕ ПУСТЬ ОПЫТА НАБЕРЕТСЯ , А ЛЕТОМ ДОМОЙ ( ОПЫТ ПРИГОДИТСЯ )
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mialkov
1485278987
Лично мне не нравится такой вариант! Зуев уже на подходе к основе, а Анжи, судя по всему, готовится к вылету из-за практически полного банкротства (сожалею!). Как игрок - Зуев хорош, а вот психологию ему нужно прививать только победителя, а не аутсайдера!
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life85
1485285476
Конечно лучше бы не изменяя традициям отдать его в Крылья , но Каррере виднее
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