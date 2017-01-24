«Анжи» может арендовать полузащитника «Спартака»

Полузащитник Александр Зуев, выступающий во второй команде «Спартака», может продолжить карьеру в «Анжи» на правах аренды.

По информации «Бомбардира», заинтересованные стороны уже вступили в переговорный процесс.

Сегодня «Спартак-2» отправился на учебно-тренировочный сбор на Кипр, где запланированы три контрольных матча. Зуев же в настоящее время тренируется с основной командой красно-белых на сборе в ОАЭ.

В текущем сезоне Зуев провел за «Спартак-2» четыре матча, голами и результативными передачами не отметился.