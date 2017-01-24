Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ребров: «Акинфеев – наш вратарский флагман»

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров решил пояснить свои слова относительно того, что лучше будет тренироваться в клубе и проводить время с семьей, чем сидеть на лавке в сборной в сменщиках у Игоря Акинфеева.

    «У меня не было разговора с Черчесовым. Я же не говорил, что сидеть на скамейке – это унизительно. Можно по-разному трактовать мои слова. Я лишь сказал, как будет лучше для российского футбола. Мне 32 года, у меня двое детей, я почти все свое время провожу в клубе. Молодому вратарю посидеть рядом с Игорем Акинфеевым будет намного полезнее, чем мне.

    Акинфеев – наш вратарский флагман, у него многому можно научиться. Я это видел, пускай другие посмотрят. Тяжело объяснить, чему я научился у Акинфеева. Мне когда-то говорили: «Ну зачем ты сидишь под Кински?». А я увидел, как человек готовится. Ты общаешься и отмечаешь для себя какие-то вещи в тренировочном процессе, в обычной жизни. Я даже смотрел, что он ел – мне было интересно!

    Кажется, что это глупости, но я у каждого чему-то учился. Поэтому для молодых вратарей поездка в сборную полезнее, чем для меня, а не потому что я весь такой обиженный. Сейчас ведь много хороших вратарей: молодые Селихов, Крицюк, более опытные Джанаев, Беленов… И опять же, когда ты не играешь в сборной, а через две недели возвращаешься в клуб, то выпадаешь из игрового ритма», – сказал Ребров.

    В текущем сезоне Ребров провел в Премьер-лиге 17 матчей, в которых пропустил 13 мячей.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.01.2017 08:15
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 24 января 2017, 09:33

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 24 января 2017, 09:22

      Видать, запретили в сборной штанги целовать...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 24 января 2017, 08:55

      Сложно не согласится

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 24 января 2017, 08:30

      Правильно Артем!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11