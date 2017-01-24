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Ребров: «Акинфеев – наш вратарский флагман»

24 января 2017, 08:15
5

Вратарь «Спартака» Артем Ребров решил пояснить свои слова относительно того, что лучше будет тренироваться в клубе и проводить время с семьей, чем сидеть на лавке в сборной в сменщиках у Игоря Акинфеева.

«У меня не было разговора с Черчесовым. Я же не говорил, что сидеть на скамейке – это унизительно. Можно по-разному трактовать мои слова. Я лишь сказал, как будет лучше для российского футбола. Мне 32 года, у меня двое детей, я почти все свое время провожу в клубе. Молодому вратарю посидеть рядом с Игорем Акинфеевым будет намного полезнее, чем мне.

Акинфеев – наш вратарский флагман, у него многому можно научиться. Я это видел, пускай другие посмотрят. Тяжело объяснить, чему я научился у Акинфеева. Мне когда-то говорили: «Ну зачем ты сидишь под Кински?». А я увидел, как человек готовится. Ты общаешься и отмечаешь для себя какие-то вещи в тренировочном процессе, в обычной жизни. Я даже смотрел, что он ел – мне было интересно!

Кажется, что это глупости, но я у каждого чему-то учился. Поэтому для молодых вратарей поездка в сборную полезнее, чем для меня, а не потому что я весь такой обиженный. Сейчас ведь много хороших вратарей: молодые Селихов, Крицюк, более опытные Джанаев, Беленов… И опять же, когда ты не играешь в сборной, а через две недели возвращаешься в клуб, то выпадаешь из игрового ритма», – сказал Ребров.

В текущем сезоне Ребров провел в Премьер-лиге 17 матчей, в которых пропустил 13 мячей.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем
Комментарии (5)
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MaxSpartakM
1485235853
Правильно Артем!
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filosof sparty
1485237339
Сложно не согласится
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VIPded
1485238957
Видать, запретили в сборной штанги целовать...)))
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Александр ЗА
1485239623
Да
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VVM1964
1485249502
В ПРИНЦИПЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНО , АКИНФЕЕВ ЧУТЬ МОЛОЖЕ И ВИДИМО ДО ПЕНСИИ БУДЕТ ВРАТАРЬ СБОРНОЙ № 1 , А ВОТ ЗАМЕНУ ИЗ МОЛОДЫХ НАДО ГОТОВИТЬ УЖЕ СЕЙЧАС .
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