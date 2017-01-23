Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Краснодар» предложил контракт Шишкину

    Защитник «Локомотива» Роман Шишкин может продолжить карьеру в «Краснодаре».

    Напомним, что 29-летний игрок не полетел на первый зимний сбор железнодорожников. Ранее главный тренер красно-зеленых Юрий Семин сообщил, что несколько футболистов, включая Шишкина, остались в Москве, чтобы подыскать себе варианты дальнейшего трудоустройства.

    По информации источника, защитник получил предложение контракта от «Краснодара» и в данный момент его обдумывает.

    Соглашение Шишкина с «Локомотивом» рассчитано до окончания нынешнего сезона. В текущем розыгрыше РФПЛ он принял участие в 10-ти поединках, заработав одну желтую карточку.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.01.2017 20:53
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +279

      TERIA-76 24 января 2017, 09:13

      Удачи)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 24 января 2017, 09:07

      Жаль, если не продлят его

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 24 января 2017, 03:09

      Мда что то происходит в ЛОКО , правда пока незнаю радоваться или плакать !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Перекладина 24 января 2017, 01:06

      Палыч рулит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 23 января 2017, 23:42

      Что-то расползается Локомотив

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 23 января 2017, 22:47

      В Спартак!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +48

      Boby > Gullit 76 24 января 2017, 04:29

      Ни в коем разе! Шишкин запомнился тем, что своими ляпами "помог" Спартаку вылетать из еврокубков. У него то и был всего один сезон потом зазвездился и как видно до сих пор ничего не понял.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 23 января 2017, 22:31

      Отличный вариант

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      sergkrasnodar23 23 января 2017, 22:12

      что тут думать, соглашаться нужно. Сейчас не перейдет - потом где нибудь ФНЛ играть будет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 23 января 2017, 22:05

      Сёмин видимо не любит спартаковскую школу)))

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11