«Краснодар» предложил контракт Шишкину

Защитник «Локомотива» Роман Шишкин может продолжить карьеру в «Краснодаре».

Напомним, что 29-летний игрок не полетел на первый зимний сбор железнодорожников. Ранее главный тренер красно-зеленых Юрий Семин сообщил, что несколько футболистов, включая Шишкина, остались в Москве, чтобы подыскать себе варианты дальнейшего трудоустройства.

По информации источника, защитник получил предложение контракта от «Краснодара» и в данный момент его обдумывает.

Соглашение Шишкина с «Локомотивом» рассчитано до окончания нынешнего сезона. В текущем розыгрыше РФПЛ он принял участие в 10-ти поединках, заработав одну желтую карточку.