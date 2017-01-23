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    Гончаренко: «Фернандеса потерять не боюсь»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что не будет реагировать на слухи относительно возможного ухода из команды бразильского защитника Марио Фернандеса.

    «Боюсь ли потерять Фернандеса. Отнюдь нет. Глупо реагировать на слухи, которые распространяют агенты и затем подхватывают различные СМИ», – резюмировал Гончаренко в ходе пресс-конференции.

    В прошлом году Фернандес оформил российское гражданство и получил приглашение в национальную сборную России.

    Как ранее сообщил футбольный агент Марко Трабукки, Фернандесом интересовался некий тренер с мировым именем.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.01.2017 13:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 23 января 2017, 14:43

      Марио + ЦСКА = вместе всегда

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