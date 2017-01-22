«Челси» и «Манчестер Юнайтед» летом готовы заплатить 200 миллионов за Бэйла

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в чемпионате Англии. По информации источника, «Манчестер Юнайтед» и «Челси» намерены сделать предложение руководству мадридского клуба по 27-летнему валлийцу во время летнего трансферного окна и готовы заплатить за футболиста 200 миллионов евро.

Напомним, осенью 2016 года Бэйл поставил подпись под новым соглашением со сливочными, которые рассчитано до 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Реал» в Примере 11 матчей, забив пять голов и сделав две результативные передачи.