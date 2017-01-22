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    «Челси» и «Манчестер Юнайтед» летом готовы заплатить 200 миллионов за Бэйла

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в чемпионате Англии. По информации источника, «Манчестер Юнайтед» и «Челси» намерены сделать предложение руководству мадридского клуба по 27-летнему валлийцу во время летнего трансферного окна и готовы заплатить за футболиста 200 миллионов евро.

    Напомним, осенью 2016 года Бэйл поставил подпись под новым соглашением со сливочными, которые рассчитано до 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Реал» в Примере 11 матчей, забив пять голов и сделав две результативные передачи.

    Источник: Goal.com

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    22.01.2017 22:39
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 23 января 2017, 22:15

      его наврятли Реал отпустит

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 января 2017, 15:18

      Чего? Если в Испании Бэйл стал хрустальным, то в Англии будет и подавно... На данный момент за него и 60 лямов выкладывать большой риск, не говоря уже о 200...

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 23 января 2017, 14:11

      Скинутся что ли?)

      0
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      Рейтинг: +11

      пончотрончо 23 января 2017, 01:30

      Мешки

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      Рейтинг: +201

      falanor 23 января 2017, 00:05

      OMG надо продавать конечно. он каждый сезон по 2-4 месяца в лазарете а потом когда типа как "набрал форму" чемпионат заканчивается. Реал не то что научился играть без него, он даже особо и не привыкал.... как говориться "отряд не заметил потери бойца". за 200 лямов кучу полезных ребят можно будет купить. + разгрузим зп потому что платить 20 лямов в год человеку который играет только моментами (напомню его брали как замену Криштиану что мол он будущее команды) - не оч идея. думаю никто не особо расстроиться его уходу, даже Перес по просьбе которого его купили и держали так долго в команде

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      Рейтинг: +32

      oreshko 23 января 2017, 00:02

      Кто-то всегда готов. Особенно, об этом писать.

      0
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      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 22 января 2017, 23:43

      Реал не продаст,потом замену из за запрета не смогут же подписать

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 22 января 2017, 22:56

      Интересно на какой сумм в итоге остановиться это безумие?За 200 миллионов можно купить половино Африки!Что вообще происходит в мире?

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      Рейтинг: +32

      oreshko > джон базелон 23 января 2017, 00:04

      +1. Реальность маркетинга богатого мира.

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