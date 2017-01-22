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  • «Челси» и «Манчестер Юнайтед» летом готовы заплатить 200 миллионов за Бэйла

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» летом готовы заплатить 200 миллионов за Бэйла

22 января 2017, 22:39
9

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в чемпионате Англии. По информации источника, «Манчестер Юнайтед» и «Челси» намерены сделать предложение руководству мадридского клуба по 27-летнему валлийцу во время летнего трансферного окна и готовы заплатить за футболиста 200 миллионов евро.

Напомним, осенью 2016 года Бэйл поставил подпись под новым соглашением со сливочными, которые рассчитано до 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Реал» в Примере 11 матчей, забив пять голов и сделав две результативные передачи.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Юнайтед Челси Реал Бэйл Гарет
Комментарии (9)
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джон базелон
1485114981
Интересно на какой сумм в итоге остановиться это безумие?За 200 миллионов можно купить половино Африки!Что вообще происходит в мире?
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Antoshka2015
1485117835
Реал не продаст,потом замену из за запрета не смогут же подписать
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oreshko
1485118966
Кто-то всегда готов. Особенно, об этом писать.
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falanor
1485119140
OMG надо продавать конечно. он каждый сезон по 2-4 месяца в лазарете а потом когда типа как "набрал форму" чемпионат заканчивается. Реал не то что научился играть без него, он даже особо и не привыкал.... как говориться "отряд не заметил потери бойца". за 200 лямов кучу полезных ребят можно будет купить. + разгрузим зп потому что платить 20 лямов в год человеку который играет только моментами (напомню его брали как замену Криштиану что мол он будущее команды) - не оч идея. думаю никто не особо расстроиться его уходу, даже Перес по просьбе которого его купили и держали так долго в команде
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пончотрончо
1485124219
Мешки
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Protosser
1485169872
Скинутся что ли?)
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ivanthebest
1485173880
Чего? Если в Испании Бэйл стал хрустальным, то в Англии будет и подавно... На данный момент за него и 60 лямов выкладывать большой риск, не говоря уже о 200...
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Benifacto
1485198940
его наврятли Реал отпустит
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