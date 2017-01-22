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    Нападающий «Астон Виллы» пропустил тренировку, потому что не смог выйти из дома

    Нападающий «Астон Виллы» Росс МакКормак пропустил тренировку команды в связи с тем, что не смог выйти из собственного дома. Сообщается, что игрок не смог открыть электрические ворота, которые заклинило, и не сумел перелезть через высокий забор. За пропущенную тренировку футболист был отстранен от работы с командой.

    Напомним, МакКормак перешел в «Астон Виллу» из «Фулхэма» минувшим летом за 12 миллионов фунтов стерлингов. В нынешнем сезоне 30-летний шотландец провел за «львов» в Чемпионшипе 20 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: The Guardian

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    22.01.2017 20:25
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