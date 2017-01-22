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    Венгер принес извинения резервному арбитру, которого толкнул после своего удаления в матче с «Бернли»

    В матче 22-го тура АПЛ «Арсенал» на своем поле вдесятером одержал победу над «Бернли» со счетом 2:1. Отметим, что в концовке встречи главный тренер «канониров» Арсен Венгер был удален за активное недовольство решением судьи назначить пенальти в ворота его команды в компенсированное к игре время.

    Кроме того, после получения красной карточки французский специалист успел повздорить с резервным арбитром, которого толкнул в подтрибунном помещении.

    «Я сожалению о содеянном. Мне необходимо было замолчать и уйти в раздевалку. Приношу извинения за свое поведение», – сказал Венгер после матча.

    Источник: Twitter

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    22.01.2017 20:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 22 января 2017, 22:58

      Стареет и нервишки шалят все сильнее)

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      Рейтинг: +546

      Nayturs 22 января 2017, 22:03

      нашкодил))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Qadji Aleksandr ibn Kosty 22 января 2017, 20:36

      Арсен любит толкаться))

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