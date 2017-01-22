Венгер принес извинения резервному арбитру, которого толкнул после своего удаления в матче с «Бернли»

В матче 22-го тура АПЛ «Арсенал» на своем поле вдесятером одержал победу над «Бернли» со счетом 2:1. Отметим, что в концовке встречи главный тренер «канониров» Арсен Венгер был удален за активное недовольство решением судьи назначить пенальти в ворота его команды в компенсированное к игре время.

Кроме того, после получения красной карточки французский специалист успел повздорить с резервным арбитром, которого толкнул в подтрибунном помещении.

«Я сожалению о содеянном. Мне необходимо было замолчать и уйти в раздевалку. Приношу извинения за свое поведение», – сказал Венгер после матча.