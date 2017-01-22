Венгер считает, что Уэлбек мог спасти Евро-2016 для сборной Англии

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выразил слова поддержки в адрес нападающего Дэнни Уэлбека. Напомним, что в матче 21-го тура АПЛ против «Суонси» 26-летний форвард впервые за семь месяцев появился на поле.

«Прежде чем получить травму, Уэлбек был основным центральным форвардом в сборной. Не стоит забывать об этом. Уверен, что здоровый Дэнни мог бы спасти для Англии провальный Евро-2016. Команда могла бы выступить гораздо лучше и пройти исландцев.

Уэлбек – молодой, перспективный нападающий с характером», – сказал Венгер.