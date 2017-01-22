Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Венгер считает, что Уэлбек мог спасти Евро-2016 для сборной Англии

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выразил слова поддержки в адрес нападающего Дэнни Уэлбека. Напомним, что в матче 21-го тура АПЛ против «Суонси» 26-летний форвард впервые за семь месяцев появился на поле.

    «Прежде чем получить травму, Уэлбек был основным центральным форвардом в сборной. Не стоит забывать об этом. Уверен, что здоровый Дэнни мог бы спасти для Англии провальный Евро-2016. Команда могла бы выступить гораздо лучше и пройти исландцев.

    Уэлбек – молодой, перспективный нападающий с характером», – сказал Венгер.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.01.2017 15:35
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11