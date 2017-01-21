Руни: «Когда переходил в «МЮ», не думал, что стану лучшим бомбардиром клуба за всю историю. Это чертовски приятно»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о собственном рекорде. Напомним, отметившись голом в матче 22-го тура АПЛ против «Сток Сити» (1:1), игрок стал рекордсменом клуба по забитым мячам за всю историю.

«Этот рекорд чертовски много значит для меня. Это большая честь, чем я очень горжусь. Сложно сполна насладиться рекордом из-за результата матча, но это почетно. Даже не думал о том, что стану лучшим бомбардиром клуба за всю историю, когда переходил в «Манчестер Юнайтед». Надеюсь, многое еще впереди», – сказал Руни.

Напомним, Руни выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2004 года. В активе 31-летнего форварда значатся 250 голов, что на один больше, чем у Бобби Чарльтона, которому ранее принадлежало высшее достижение.