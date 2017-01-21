Карпин ничего не может сказать по поводу своего возможного назначения на пост главного тренера сборной Беларуси

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин отказался комментировать информацию, согласно которой он может быть назначен на пост главного тренера сборной Беларуси. Отметим, что на данный момент Карпин работает экспертом на «Матч ТВ».

«Назначение в сборную Беларуси? Ничего не могу сказать по этому поводу», – приводит слова Карпина Tribuna.

Последним клубом российского специалиста был «Армавир», который он покинул минувшим летом. Напомним, ранее сообщалось, что, кроме Карпина, на пост главного тренера сборной Беларуси претендуют Александр Бородюк и Николай Писарев.