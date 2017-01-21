Дортмундская «Боруссия» поспорит с «Манчестер Юнайтед» за Дольберга

Дортмундская «Боруссия» может перехватить у «Манчестер Юнайтед» нападающего «Аякса» Каспера Дольберга. Черно-желтые намерены в январе пополнить свой состав новым игроком атаки ввиду того, что основная ударная сила команды Пьер-Эмерик Обамеянг в настоящее время защищает цвета сборной Габона на Кубка африканских наций и не поможет команде до февраля.

Отметим, что скауты «красных дьяволов» недавно просматривали 19-летнего датчанина, который забил 11 мячей в 28-ми матчах нынешнего сезона. Сумма потенциальной сделки может составить 10 миллионов евро.

Интерес к игроку также проявляют «Манчестер Сити» и «Эвертон».