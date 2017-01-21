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    Дортмундская «Боруссия» поспорит с «Манчестер Юнайтед» за Дольберга

    Дортмундская «Боруссия» может перехватить у «Манчестер Юнайтед» нападающего «Аякса» Каспера Дольберга. Черно-желтые намерены в январе пополнить свой состав новым игроком атаки ввиду того, что основная ударная сила команды Пьер-Эмерик Обамеянг в настоящее время защищает цвета сборной Габона на Кубка африканских наций и не поможет команде до февраля.

    Отметим, что скауты «красных дьяволов» недавно просматривали 19-летнего датчанина, который забил 11 мячей в 28-ми матчах нынешнего сезона. Сумма потенциальной сделки может составить 10 миллионов евро.

    Интерес к игроку также проявляют «Манчестер Сити» и «Эвертон».

    Источник: Goal.com

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    21.01.2017 12:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 1 февраля 2017, 17:10

      Дешево. Дольбергу рано еще клуб менять, базарю.

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 21 января 2017, 12:47

      Лучше к шмелям. Томас Тухель умеет молодёжь в состав интегрировать. А у Моуриньо парень будет лавку полировать.

      0
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      Рейтинг: +331

      NapaS > zatonn 22 января 2017, 18:27

      +100500

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