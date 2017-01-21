Гвардиола: «Возможно, я не так хорош для «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не исключил, что в Англии от него ждут больше, чем он может дать. Специалист заявил о готовности покинуть клуб, если поймет свою несостоятельность.

«Возможно, я недостаточно хорош для этой команды. Здесь играют отличные игроки, достигавшие высоких результатов. Наверное, от меня слишком многого ждали, когда ехал сюда. Журналисты теперь должны понять, что через чур поднимали меня своих статьях. Но я первым пойму, что не подхожу «Манчестер Сити», после чего вместе с клубом найдем решение», – заявил Гвардиола.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает пятое место.