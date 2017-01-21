Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гвардиола: «Возможно, я не так хорош для «Манчестер Сити»

21 января 2017, 10:17
35

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не исключил, что в Англии от него ждут больше, чем он может дать. Специалист заявил о готовности покинуть клуб, если поймет свою несостоятельность.

«Возможно, я недостаточно хорош для этой команды. Здесь играют отличные игроки, достигавшие высоких результатов. Наверное, от меня слишком многого ждали, когда ехал сюда. Журналисты теперь должны понять, что через чур поднимали меня своих статьях. Но я первым пойму, что не подхожу «Манчестер Сити», после чего вместе с клубом найдем решение», – заявил Гвардиола.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает пятое место.

Источник: The Guardian
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (35)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BURNIK
1484983258
Всегда его считал не самым лучшим специалистом.Респект,что сам это признаёт.
Ответить
Алексей Гозиас
1484983594
Это ему не испания и не германия. Где есть проходные матчи
Ответить
Антибиотик
1484985407
Как вспомню, что он творил в Баварии с составом, так вздрогну. Пусть возвращается в свою барсу и не вылазит оттуда.
Ответить
ЖОРРО
1484985573
Только сильный может признать свою слабость...
Ответить
Chicha
1484987239
Пути отступления готовит.
Ответить
Чермындыр
1484991638
Как только запахло серьезной конкуренцией Гвардиола слился как школьник в интернете
Ответить
Max Urbanov
1484996401
Да не "возможно", а точно!!! А то начал карьеру с верхов (Барса, Бавария). Вот тебе испытание, которое показало, что ты не тренер.
Ответить
Зэб
1484996443
Поработай 2-3 года,сейчас еще рано делать выводы
Ответить
TAF
1484997593
Этот состав подбирал под себя Манчини.В футбол Гвардиолы они играть не хотят или он не для них.Гвардиола как был,так и будет великим тренером а не слабаком
Ответить
gigs84
1485012715
Хосеп - ты лучший, после Жозе конечно.
Ответить
Главные новости
ФотоСперцян – лучший игрок дебютного матча в Саудовской Аравии
09:47
1
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
1
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
5
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
Все новости
Все новости
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
Вчера, 14:58
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
Вчера, 13:19
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
Вчера, 11:34
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
Вчера, 08:51
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
Вчера, 08:39
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
12 августа
1
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
Мареска объяснил, почему не сделал Холанда капитаном «Манчестер Сити»
12 августа
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
11 августа
2
Араухо выбрал номер в «Ливерпуле» по религиозным соображениям
11 августа
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11 августа
1
Раскрыты трансферные планы «Арсенала»
11 августа
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
10 августа
2
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
10 августа
1
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
10 августа
5
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
9 августа
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
9 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
Фото«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии
8 августа
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
8 августа
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
8 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+