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    Гвардиола: «Возможно, я не так хорош для «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не исключил, что в Англии от него ждут больше, чем он может дать. Специалист заявил о готовности покинуть клуб, если поймет свою несостоятельность.

    «Возможно, я недостаточно хорош для этой команды. Здесь играют отличные игроки, достигавшие высоких результатов. Наверное, от меня слишком многого ждали, когда ехал сюда. Журналисты теперь должны понять, что через чур поднимали меня своих статьях. Но я первым пойму, что не подхожу «Манчестер Сити», после чего вместе с клубом найдем решение», – заявил Гвардиола.

    В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает пятое место.

    Источник: The Guardian

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    21.01.2017 10:17
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +367

      gigs84 21 января 2017, 18:31

      Хосеп - ты лучший, после Жозе конечно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 21 января 2017, 15:23

      В Барсе чемпионы Европы и мира плюс Месси... В Баварии чемпионы мира плюс Роббен с Рибери,ещё берешь Левандовски с прямого конкурента...и становишься "великим"... Хорошо что сам это понял.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      КАРАТ 21 января 2017, 15:22

      В Барсу иди...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      TAF 21 января 2017, 14:19

      Этот состав подбирал под себя Манчини.В футбол Гвардиолы они играть не хотят или он не для них.Гвардиола как был,так и будет великим тренером а не слабаком

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 > TAF 21 января 2017, 22:43

      Это даже не смешно... ;)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +222

      Зэб 21 января 2017, 14:00

      Поработай 2-3 года,сейчас еще рано делать выводы

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 21 января 2017, 14:00

      Да не "возможно", а точно!!! А то начал карьеру с верхов (Барса, Бавария). Вот тебе испытание, которое показало, что ты не тренер.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 21 января 2017, 13:56

      Кто будет очень хорошим для ман сити?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Qadji Aleksandr ibn Kosty 21 января 2017, 13:34

      Слабак

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      XAVIHERNANDES68 21 января 2017, 13:30

      Через чур???? Вы сейчас серьезно? мдааааа...

      1
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      Рейтинг: +7808

      BarStep 21 января 2017, 13:28

      Хосеп, вот ты то хорош! Просто твоя стихия - Испания, возвращайся и будешь опять на "коне"...

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > BarStep 22 января 2017, 00:22

      Его стихия это Барселона,а не Испания)))))))))

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