«Манчестер Сити» проявляет интерес к Хенриксу

Полузащитник «Байера» Бенджамин Хенрикс может продолжить карьеру в Англии. Как утверждается, агент 19-летнего футболиста Али Булут уже контактировал с представителями «Манчестер Сити». Рыночная стоимость Хенрикса оценивается в 1,25 миллиона евро. Сам агент отметил, что юный футболист должен продолжать развиваться и пока нет оснований думать о смене клубной прописки.

В текущем сезоне Хенрикс провел в чемпионате Германии 14 матчей, в которых совершил две результативные передачи.