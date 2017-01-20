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    Энрике: «В ответном матче нам не стоит ждать легкой прогулки»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике доволен выездной победой над «Реал Сосьедадом» в рамках первого матча 1/4 финала Кубка Испании.

    «Здесь я одерживал победы будучи игроком, но как тренер сделал это впервые в карьере. Поэтому можно назвать проклятие «Аноэты» старой, доброй шуткой. Да, эта команда для нас считается неудобным соперником, так как всегда играет на высоком уровне. Это приводит к серьезному отношению со стороны любой команды. Поэтому здесь нужно действовать с особой эффективностью.

    Мы добились хорошего результата, но в ответном матче нам не стоит ждать легкой прогулки», – сказал Энрике.

    Первый матч 1/4 финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» – «Барселона» закончился со счетом 0:1.

    Источник: Marca

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    20.01.2017 06:45
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