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    Кадиев: «Керимов сказал, что либо закроет «Анжи», либо я продолжу работу с клубом»

    Новый президент «Анжи» Осман Кадиев рассказал о приходе ко власти в махачкалинском клубе.

    «Перед Новым годом мне позвонил Магомед Гаджиев и сказал, что Сулейман Керимов хочет встретиться и сделать мне подарок к Новому году. Говорю, смеясь: «Какой, машину хочет подарить?». Мне ответили: «Да нет. То, что ты любишь больше всего». С этого все и началось. Потом встретились с Сулейманом, он говорит: «Я или заканчиваю, бросаю, просто закрываю фирму, или ты берешь и продолжаешь. Никаких других вариантов нет». На что я вынужден был согласиться», — сказал 57-летний Кадиев.

    Напомним, ранее «Анжи» сообщил о финансовых проблемах и смене вектора развития, в связи с чем расстанется с рядом ведущих игроков.

    До вступления в должность президента «Анжи» в конце 2016-го года Кадиев занимал аналогичный пост в структуре махачкалинского «Динамо».

    Источник: ФК «Анжи»

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    19.01.2017 12:25
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +51

      shamil1111 19 января 2017, 18:24

      В Дагестане люди живут в нишите. Футбол там вовсе не нужен

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      shamil1111 > АрбузБушь 20 января 2017, 20:18

      в Дагестане проблемы похуже нежели по всей РФ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      shamil1111 19 января 2017, 18:22

      Лучше закрыли бы насовсем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      Koreez 19 января 2017, 15:53

      миралем пьянич переходит в космос .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      lopasgen 19 января 2017, 13:50

      Ставки на дог матчи > pashkin-forum.ru

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 19 января 2017, 13:41

      господдержка региона упала и анжи каримову не нужен стал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Garfild 44 19 января 2017, 13:25

      Ахах

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 19 января 2017, 13:25

      Доигрался хрен на скрипке, сильно музыку любил !

      1
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