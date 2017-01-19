Кадиев: «Керимов сказал, что либо закроет «Анжи», либо я продолжу работу с клубом»

Новый президент «Анжи» Осман Кадиев рассказал о приходе ко власти в махачкалинском клубе.

«Перед Новым годом мне позвонил Магомед Гаджиев и сказал, что Сулейман Керимов хочет встретиться и сделать мне подарок к Новому году. Говорю, смеясь: «Какой, машину хочет подарить?». Мне ответили: «Да нет. То, что ты любишь больше всего». С этого все и началось. Потом встретились с Сулейманом, он говорит: «Я или заканчиваю, бросаю, просто закрываю фирму, или ты берешь и продолжаешь. Никаких других вариантов нет». На что я вынужден был согласиться», — сказал 57-летний Кадиев.

Напомним, ранее «Анжи» сообщил о финансовых проблемах и смене вектора развития, в связи с чем расстанется с рядом ведущих игроков.

До вступления в должность президента «Анжи» в конце 2016-го года Кадиев занимал аналогичный пост в структуре махачкалинского «Динамо».