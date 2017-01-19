Спонсор ФИФА: «Сейчас в организации думают только о заработке»

Владелец китайской компании Dalian Wanda Group Вонг Яинлин дал свою оценку работе нового руководства ФИФА. Отметим, что компания Яинлина является одним из спонсоров организации.

«Цель расширения числа участников на чемпионате мира – желание больше заработать. Это вещь, которая всем ясно видна. Новое руководство ФИФА думает только о доходе в настоящее время», — сказал он в интервью Bloomberg.

Напомним, что ФИФА увеличила число участников чемпионата мира. С мирового первенства 2026 года в турнире будут принимать участие 48 команд.