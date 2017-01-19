Жирков: «ЦСКА будет бороться за первое место до тех пор, пока остаются шансы»

Хавбек «Зенита» Юрий Жирков уверен, что ЦСКА еще поборется за чемпионский титул в этом сезоне.

Напомним, что армейцы расположились на третьем месте турнирной таблицы. Выше ЦСКА только «Зенит» и «Спартак».

– Говоря о борьбе за чемпионство между «Зенитом» и «Спартаком», комментатор Геннадий Орлов в качестве скрытой угрозы назвал еще и ЦСКА. Особенно после смены главного тренера.

– Осенью ЦСКА очень много матчей провел на выезде. Пять или шесть подряд. Теперь больше будут играть дома и набирать очки. Тем более, армейцы такая команда, которая хоть 1:0, но выиграет. Так что я тоже не сбрасываю их со счетов – они будут бороться за первое место до тех пор, пока остаются шансы.

– Верите ли вы в Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА?

– Из «Уфы» он сделал неплохую команду. И до этого его клубы старались играть в красивый комбинационный футбол. Теперь, когда в ЦСКА у Гончаренко под рукой будет более сильный подбор игроков, то и результат окажется иным.