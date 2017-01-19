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    Жирков: «ЦСКА будет бороться за первое место до тех пор, пока остаются шансы»

    Хавбек «Зенита» Юрий Жирков уверен, что ЦСКА еще поборется за чемпионский титул в этом сезоне.

    Напомним, что армейцы расположились на третьем месте турнирной таблицы. Выше ЦСКА только «Зенит» и «Спартак».

    – Говоря о борьбе за чемпионство между «Зенитом» и «Спартаком», комментатор Геннадий Орлов в качестве скрытой угрозы назвал еще и ЦСКА. Особенно после смены главного тренера.

    – Осенью ЦСКА очень много матчей провел на выезде. Пять или шесть подряд. Теперь больше будут играть дома и набирать очки. Тем более, армейцы такая команда, которая хоть 1:0, но выиграет. Так что я тоже не сбрасываю их со счетов – они будут бороться за первое место до тех пор, пока остаются шансы.

    – Верите ли вы в Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА?

    – Из «Уфы» он сделал неплохую команду. И до этого его клубы старались играть в красивый комбинационный футбол. Теперь, когда в ЦСКА у Гончаренко под рукой будет более сильный подбор игроков, то и результат окажется иным.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.01.2017 08:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5113

      hunta 19 января 2017, 15:10

      Было бы странно, если бы было иначе......

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 19 января 2017, 13:26

      Хорошо всё сказал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 19 января 2017, 10:56

      Хорошо Юра сказал. Удачи ЦСКА!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 19 января 2017, 10:42

      Жирков красава!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 19 января 2017, 10:09

      Гончаренко хороший тренер и у него получится

      2
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      Рейтинг: +28

      PAVLODAR 19 января 2017, 09:15

      Посмотрим как у них сложиться с Новым тренером !

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