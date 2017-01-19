Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Жирков: «ЦСКА будет бороться за первое место до тех пор, пока остаются шансы»

Жирков: «ЦСКА будет бороться за первое место до тех пор, пока остаются шансы»

19 января 2017, 08:55
9

Хавбек «Зенита» Юрий Жирков уверен, что ЦСКА еще поборется за чемпионский титул в этом сезоне.

Напомним, что армейцы расположились на третьем месте турнирной таблицы. Выше ЦСКА только «Зенит» и «Спартак».

– Говоря о борьбе за чемпионство между «Зенитом» и «Спартаком», комментатор Геннадий Орлов в качестве скрытой угрозы назвал еще и ЦСКА. Особенно после смены главного тренера.

– Осенью ЦСКА очень много матчей провел на выезде. Пять или шесть подряд. Теперь больше будут играть дома и набирать очки. Тем более, армейцы такая команда, которая хоть 1:0, но выиграет. Так что я тоже не сбрасываю их со счетов – они будут бороться за первое место до тех пор, пока остаются шансы.

– Верите ли вы в Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА?

– Из «Уфы» он сделал неплохую команду. И до этого его клубы старались играть в красивый комбинационный футбол. Теперь, когда в ЦСКА у Гончаренко под рукой будет более сильный подбор игроков, то и результат окажется иным.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Жирков Юрий
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
PAVLODAR
1484806553
Посмотрим как у них сложиться с Новым тренером !
Ответить
MURAD F. A.
1484809771
Гончаренко хороший тренер и у него получится
Ответить
Obi Wan
1484811728
Жирков красава!
Ответить
VIPded
1484812575
Хорошо Юра сказал. Удачи ЦСКА!!!
Ответить
VVM1964
1484815542
ЕСЛИ ЦСКА В ПЕРЕРЫВ БУДЕТ ТАКЖЕ СЕБЯ ВЕСТИ НА ТРАНСФЕРНОМ РЫНКЕ ( КАК ДО СИХ ПОР , ТО ЕСТЬ НИКАК ), ПЕРСПЕКТИВА - ТОЛЬКО ВНИЗ .
Ответить
Витус Беринг
1484821600
Хорошо всё сказал.
Ответить
hunta
1484827803
Было бы странно, если бы было иначе......
Ответить
Главные новости
ФотоСперцян – лучший игрок дебютного матча в Саудовской Аравии
09:47
1
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
1
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
5
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
Все новости
Все новости
Эйнштейн будет оппонентом Слуцкого в ближайшем матче
09:58
Слуцкий не ответил за свои слова
09:33
Нагучев объяснил, как относиться к сборной России в период бана
08:40
1
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
08:19
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
5
Глушаков объяснил, почему Дзюбе в Медиалиге будет тяжелее, чем в РПЛ
00:45
Реакция «Краснодара» на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
00:34
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
5
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
5
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
6
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
1
РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
Вчера, 23:14
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
Вчера, 22:36
3
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
Вчера, 21:37
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
Вчера, 21:15
6
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
Вчера, 20:50
3
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
Вчера, 20:30
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
Вчера, 20:00
3
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
Вчера, 19:50
8
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
Вчера, 19:33
5
Жена Батракова покинула «Локомотив»
Вчера, 19:21
7
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
Вчера, 18:52
18
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
Вчера, 18:46
1
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
Вчера, 18:37
1
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
Вчера, 18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
Вчера, 18:17
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
Вчера, 17:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+