Кержаков опубликовал видео лучших голов за «Зенит»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поблагодарил болельщиков, которые признали его гол в ворота «Маккаби» лучшим в первой части сезона. По мнению 34-летнего форварда, за свою карьеру в петербургском клубе он забивал более красивые мячи.

«Дорогие болельщики, огромное вам спасибо за то, что признали мой гол лучшим в первой части чемпионата. Знаю-знаю, что за 12 лет карьеры в «Зените» я забивал намного более красивые и эффектные мячи. Обещаю вам, что во второй части я обязательно исправлюсь. «Зенит» – чемпион!» – сказал Кержаков.