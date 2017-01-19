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    Кержаков опубликовал видео лучших голов за «Зенит»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поблагодарил болельщиков, которые признали его гол в ворота «Маккаби» лучшим в первой части сезона. По мнению 34-летнего форварда, за свою карьеру в петербургском клубе он забивал более красивые мячи.

    «Дорогие болельщики, огромное вам спасибо за то, что признали мой гол лучшим в первой части чемпионата. Знаю-знаю, что за 12 лет карьеры в «Зените» я забивал намного более красивые и эффектные мячи. Обещаю вам, что во второй части я обязательно исправлюсь. «Зенит» – чемпион!» – сказал Кержаков.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    19.01.2017 07:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +496

      firs04 19 января 2017, 12:21

      Молоток, понял всю суть

      0
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      Рейтинг: +36

      skorikov.sn 19 января 2017, 10:24

      Ну обычные голы,ну какие они лучшие??

      0
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      Рейтинг: +19

      Kor Begemot 19 января 2017, 09:56

      Легенда!!! Правда мог для иронии бы и пару славных промахов добавить:)

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 19 января 2017, 08:40

      Ждем ответа Малафеева, с лучшими сейвами)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 19 января 2017, 07:56

      В чем красота??? Забить в пустые ворота...

      -3
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