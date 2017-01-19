Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жирков: «Второе место после первого круга — не так уж плохо»

    Защитник «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал итоги первого круга чемпионата России и рассказал о ситуации с повреждением.

    Как оцените для «Зенита» первую часть чемпионата?

    – Наверное, второе место на данном этапе – не так уж плохо. Поначалу мы почти не теряли очки. А потом… Может усталость накопилась. Были тяжелые матчи через два-три дня. Жаль, на каком-то отрезке получил небольшое повреждение от удара. Немного мучился из-за того.

    – Тогда же была история со сборной: Черчесов вас вызвал, а Луческу сказал, что, может быть, и не стоило этого делать из-за повреждения.

    – Я никогда не против ехать в сборную, но в той ситуации реально была проблема. Тогда в национальной команде мне пошли навстречу.

    В текущем сезоне РФПЛ 33-летний Жирков сыграл в 12-ти матчах и забил один гол. «Зенит» занимает второе место, на пять очков отставая от «Спартака».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.01.2017 00:59
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +320

      T 72 19 января 2017, 10:28

      Всё в ваших ногах)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      Зэб 19 января 2017, 07:39

      Правильно Юра.На позитиве.Могло быть как хуже так и лучше.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 19 января 2017, 02:04

      Конечно не плохо 2 место, но и 1-ое не далеко ушло еще все впереди

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +390

      fantom23 19 января 2017, 01:45

      Интересная будет концовка!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11