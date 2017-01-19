Жирков: «Второе место после первого круга — не так уж плохо»

Защитник «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал итоги первого круга чемпионата России и рассказал о ситуации с повреждением.

– Как оцените для «Зенита» первую часть чемпионата?

– Наверное, второе место на данном этапе – не так уж плохо. Поначалу мы почти не теряли очки. А потом… Может усталость накопилась. Были тяжелые матчи через два-три дня. Жаль, на каком-то отрезке получил небольшое повреждение от удара. Немного мучился из-за того.

– Тогда же была история со сборной: Черчесов вас вызвал, а Луческу сказал, что, может быть, и не стоило этого делать из-за повреждения.

– Я никогда не против ехать в сборную, но в той ситуации реально была проблема. Тогда в национальной команде мне пошли навстречу.