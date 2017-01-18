Кокорин: «Знал заранее, что Слуцкий покинет ЦСКА»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин уверен, что уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера ЦСКА не надломит армейский клуб. По словам Кокорина, он заранее знал о том, что российский специалист уйдет в отставку.

«Естественно, ЦСКА до последнего будет бороться за самые высокие места в чемпионате, даже несмотря на уход Слуцкого. К ним пришел новый тренер, который хорошо показывал себя ранее. Да, наверное, работать с командами-нелидерами легче, чем находиться под каждодневным давлением, работая в таком клубе, как ЦСКА, но если бы руководство армейцев не было уверено в Гончаренко, оно бы не назначило его на этот ответственный пост.

Я не думаю, что Слуцкий психологически надломился после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы. О том, что Леонид Викторович покинет ЦСКА, я знал заранее. Как тренер он выиграл все трофеи в России, может быть, ему тяжело было найти стимул продолжать работу тут; он долгое время работал с ЦСКА и работал успешно, единственное, что у него не получилось в последние годы, – удачно выступить в Лиге чемпионов. Наверное, просто пришло время что-то изменить», – заявил Кокорин.

Напомним, Слуцкий покинул ЦСКА минувшим декабрем. Как сообщалось ранее, российский специалист может войти в структуру «Челси».