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Кокорин: «Знал заранее, что Слуцкий покинет ЦСКА»

18 января 2017, 16:54
9

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин уверен, что уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера ЦСКА не надломит армейский клуб. По словам Кокорина, он заранее знал о том, что российский специалист уйдет в отставку.

«Естественно, ЦСКА до последнего будет бороться за самые высокие места в чемпионате, даже несмотря на уход Слуцкого. К ним пришел новый тренер, который хорошо показывал себя ранее. Да, наверное, работать с командами-нелидерами легче, чем находиться под каждодневным давлением, работая в таком клубе, как ЦСКА, но если бы руководство армейцев не было уверено в Гончаренко, оно бы не назначило его на этот ответственный пост.

Я не думаю, что Слуцкий психологически надломился после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы. О том, что Леонид Викторович покинет ЦСКА, я знал заранее. Как тренер он выиграл все трофеи в России, может быть, ему тяжело было найти стимул продолжать работу тут; он долгое время работал с ЦСКА и работал успешно, единственное, что у него не получилось в последние годы, – удачно выступить в Лиге чемпионов. Наверное, просто пришло время что-то изменить», – заявил Кокорин.

Напомним, Слуцкий покинул ЦСКА минувшим декабрем. Как сообщалось ранее, российский специалист может войти в структуру «Челси».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Кокорин Александр Слуцкий Леонид
Комментарии (9)
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alll-1
1484748092
так можно сказать про любого тренера рано или поздно все уходят
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vladimir-7
1484748999
Ну ушёл и ушёл, а жизнь продолжается и теперь команде нужно навёрстывать всё упущенное.
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Cheapnick
1484750827
Ну точно, что ни новость то жопа, Кокорин, перестань давать интервью)
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prtcs
1484752602
ВЫ ЕГО ПОДСТАВИЛИ ПО ПОЛНОЙ.
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directorpg
1484761144
"Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делать. И нет ничего нового под солнцем". Книга Екклезиаста
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Masteralex
1484777828
Кокорин готовит себе почву для работы футбольным экспертом, получается пока также как играть на Евро в нападении. Уроки, по стилю, явно брал у Бубнова, тот тоже любит предсказывать уже свершившиеся факты
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арейская
1484780668
Знал об этом не только Кокорин, и не только один Кокорин, знали, вернее предчувствовали это, и болельщики
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Zeff
1484799899
Мозоль даёт о себе знать.
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