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    Кокорин: «Знал заранее, что Слуцкий покинет ЦСКА»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин уверен, что уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера ЦСКА не надломит армейский клуб. По словам Кокорина, он заранее знал о том, что российский специалист уйдет в отставку.

    «Естественно, ЦСКА до последнего будет бороться за самые высокие места в чемпионате, даже несмотря на уход Слуцкого. К ним пришел новый тренер, который хорошо показывал себя ранее. Да, наверное, работать с командами-нелидерами легче, чем находиться под каждодневным давлением, работая в таком клубе, как ЦСКА, но если бы руководство армейцев не было уверено в Гончаренко, оно бы не назначило его на этот ответственный пост.

    Я не думаю, что Слуцкий психологически надломился после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы. О том, что Леонид Викторович покинет ЦСКА, я знал заранее. Как тренер он выиграл все трофеи в России, может быть, ему тяжело было найти стимул продолжать работу тут; он долгое время работал с ЦСКА и работал успешно, единственное, что у него не получилось в последние годы, – удачно выступить в Лиге чемпионов. Наверное, просто пришло время что-то изменить», – заявил Кокорин.

    Напомним, Слуцкий покинул ЦСКА минувшим декабрем. Как сообщалось ранее, российский специалист может войти в структуру «Челси».

    Источник: ТАСС

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    18.01.2017 16:54
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +300

      Zeff 19 января 2017, 07:24

      Мозоль даёт о себе знать.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 19 января 2017, 02:04

      Знал об этом не только Кокорин, и не только один Кокорин, знали, вернее предчувствовали это, и болельщики

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 19 января 2017, 01:17

      Кокорин готовит себе почву для работы футбольным экспертом, получается пока также как играть на Евро в нападении. Уроки, по стилю, явно брал у Бубнова, тот тоже любит предсказывать уже свершившиеся факты

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 18 января 2017, 20:39

      "Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делать. И нет ничего нового под солнцем". Книга Екклезиаста

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 18 января 2017, 18:16

      ВЫ ЕГО ПОДСТАВИЛИ ПО ПОЛНОЙ.

      0
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      Рейтинг: +37

      Cheapnick 18 января 2017, 17:47

      Ну точно, что ни новость то жопа, Кокорин, перестань давать интервью)

      1
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > Cheapnick 18 января 2017, 22:39

      у него ж мазольки и делать больше нечего кроме как интервью давать

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 января 2017, 17:16

      Ну ушёл и ушёл, а жизнь продолжается и теперь команде нужно навёрстывать всё
      упущенное.

      1
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      Рейтинг: +933

      alll-1 18 января 2017, 17:01

      так можно сказать про любого тренера
      рано или поздно все уходят

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