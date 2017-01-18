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    Кокорин: «После провалов на ЧЕ-2016 очень долго приходил в себя»

    Нападающий сборной России и «Зенита» Александр Кокорин признал, что он не сразу пришел в себя после провала команды на чемпионате Европы-2016.

    Напомним, что россияне заняли последнее место в группе В.

    «После провалов на таких больших турнирах очень-очень долго приходишь в себя: не заходишь в интернет, не смотришь телевизор, даже на улицу выходить нет никакого желания. Мне есть что ответить тем, кто считает, что на чемпионате мира в России наша команда обязательно выступит плохо. Я знаю, что Станислав Черчесов тот человек, который пришел работать в сборную не просто так. Он ставит перед собой и перед командой самые высокие задачи. Мы долго работали с Черчесовым в «Динамо», я знаю, что он слов на ветер не бросает», – сказал форвард.

    Ранее сообщалось, что Кокорин оказался в центре внимания после Евро-2016. Вместе с партнером по сборной Павлом Мамаевым форвард был замечен в одном из ночных клубов Монте-Карло, где футболисты заказали шампанского на 250 тысяч евро.

    Источник: ТАСС

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    18.01.2017 13:40
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    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 3 декабря 2018, 15:45

      Очень долго и очень дорого...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 19 января 2017, 02:15

      Ну это ДОЛГО нам "посчастливилось" наблюдать и на видео, и на фото, поэтому лучше помолчал бы на эту тему

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 18 января 2017, 18:41

      Ага, мы заметили...

      Но Сомневаюсь, что именно изза евро он долго приходил в себя..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      lebron777 18 января 2017, 18:22

      опять разнылись.... выходите на поле и покажите как надо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 января 2017, 17:38

      Кокорин, похвали, похвали Черчеса и он тебя включит в сборную.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 18 января 2017, 16:59

      молчал бы уж мразь..гулящая..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 18 января 2017, 16:56

      Очень долго приходил в себя ..... 1,5 литра 3 раза в день в течение месяца

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 18 января 2017, 15:21

      Этот милчеловек, пожалуй, раздражает даже больше, чем Аршавин в своё время

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 18 января 2017, 15:02

      Так вы же ушлепаны первого его и сольете, а то прям первый раз.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      hans6978T 18 января 2017, 14:44

      КАКОШКИН, БЛИН!

      2
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