Кокорин: «После провалов на ЧЕ-2016 очень долго приходил в себя»

Нападающий сборной России и «Зенита» Александр Кокорин признал, что он не сразу пришел в себя после провала команды на чемпионате Европы-2016.

Напомним, что россияне заняли последнее место в группе В.

«После провалов на таких больших турнирах очень-очень долго приходишь в себя: не заходишь в интернет, не смотришь телевизор, даже на улицу выходить нет никакого желания. Мне есть что ответить тем, кто считает, что на чемпионате мира в России наша команда обязательно выступит плохо. Я знаю, что Станислав Черчесов тот человек, который пришел работать в сборную не просто так. Он ставит перед собой и перед командой самые высокие задачи. Мы долго работали с Черчесовым в «Динамо», я знаю, что он слов на ветер не бросает», – сказал форвард.

Ранее сообщалось, что Кокорин оказался в центре внимания после Евро-2016. Вместе с партнером по сборной Павлом Мамаевым форвард был замечен в одном из ночных клубов Монте-Карло, где футболисты заказали шампанского на 250 тысяч евро.