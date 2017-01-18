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  • Кокорин: «После провалов на ЧЕ-2016 очень долго приходил в себя»

Кокорин: «После провалов на ЧЕ-2016 очень долго приходил в себя»

18 января 2017, 13:40
18

Нападающий сборной России и «Зенита» Александр Кокорин признал, что он не сразу пришел в себя после провала команды на чемпионате Европы-2016.

Напомним, что россияне заняли последнее место в группе В.

«После провалов на таких больших турнирах очень-очень долго приходишь в себя: не заходишь в интернет, не смотришь телевизор, даже на улицу выходить нет никакого желания. Мне есть что ответить тем, кто считает, что на чемпионате мира в России наша команда обязательно выступит плохо. Я знаю, что Станислав Черчесов тот человек, который пришел работать в сборную не просто так. Он ставит перед собой и перед командой самые высокие задачи. Мы долго работали с Черчесовым в «Динамо», я знаю, что он слов на ветер не бросает», – сказал форвард.

Ранее сообщалось, что Кокорин оказался в центре внимания после Евро-2016. Вместе с партнером по сборной Павлом Мамаевым форвард был замечен в одном из ночных клубов Монте-Карло, где футболисты заказали шампанского на 250 тысяч евро.

Источник: ТАСС
Чемпионат Европы Россия Зенит Кокорин Александр
Комментарии (18)
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la verdad
1484736719
Это называется похмельем, Саша. После шампанского бывает :)
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alll-1
1484736780
вот брехло шампанским стресс снимал
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Protosser
1484737865
"Мне есть что ответить тем, кто считает, что на чемпионате мира в России наша команда обязательно выступит плохо. Я знаю, что Станислав Черчесов тот человек, который пришел работать в сборную не просто так." Охренительный ответ. Это значит, что сборная выступит хорошо? Или она выступит плохо? Да ни черта это не значит. Если у лучшего дирижера мира будут играть на скрипках 11 дровосеков - они даже "В лесу родилась елочка" не исполнят.
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hans6978T
1484739847
КАКОШКИН, БЛИН!
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FanatSerj
1484740954
Так вы же ушлепаны первого его и сольете, а то прям первый раз.
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filosof sparty
1484742069
Этот милчеловек, пожалуй, раздражает даже больше, чем Аршавин в своё время
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lekseij2007
1484747816
Очень долго приходил в себя ..... 1,5 литра 3 раза в день в течение месяца
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Chernyi Lis
1484747957
молчал бы уж мразь..гулящая..
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vladimir-7
1484750295
Кокорин, похвали, похвали Черчеса и он тебя включит в сборную.
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арейская
1484781320
Ну это ДОЛГО нам "посчастливилось" наблюдать и на видео, и на фото, поэтому лучше помолчал бы на эту тему
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