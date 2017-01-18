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    Каррера взял на первый сбор 26 футболистов

    Московский «Спартак» вылетел на первый тренировочный сбор в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

    На сбор Массимо Каррера взял 26 футболистов.

    В делегации «Спартака» в ОАЭ вылетели следующие футболисты: Артем Ребров, Сергей Песьяков, Александр Селихов, Илья Кутепов, Андрей Ещенко, Роман Зобнин, Сальваторе Боккетти, Сердар Таски, Евгений Макеев, Денис Кутин, Александр Пуцко, Георгий Джикия, Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Фернандо, Джано Ананидзе, Квинси Промес, Ивелин Попов, Маурисио, Лоренсо Мельгарехо, Денис Давыдов, Александр Зуев, Артeм Тимофеев, Аяз Гулиев, Зе Луиш и Луис Адриано.

    Ранее сообщалось, что Александр Самедов задержался в Москве по семейным обстоятельствам.

    Источник: ФК «Спартак»

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    18.01.2017 12:35
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 18 января 2017, 16:36

      Удачи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 18 января 2017, 16:09

      Главное чтоб без травм прошли сборы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100639

      zigbert 18 января 2017, 15:51

      А где Самедов?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 18 января 2017, 15:23

      Ну, с Богом !!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 18 января 2017, 14:28

      На фото, обратили внимание, бразильцы вместе кучкуются? И отсутствуют почему то в списке Мелкадзе и Леонтьев. Вроде всегда с первой командой были..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > oyabun 18 января 2017, 15:36

      На фото кучкуются негры) Зе не бразилец же

      1
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      ...
      Рейтинг: +33416

      oyabun > Pro100Kid 18 января 2017, 15:48

      Да я знаю про Зе. Он как раз немного в сторонке и грустный (наверное что в компанию не берут) ))). А кучкуются как раз бразильцы.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 18 января 2017, 14:23

      хороших сборов

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +933

      alll-1 18 января 2017, 13:47

      Аяз Гулиев (полузащитник)
      о нем слышал только то что он играет в Спартак -2

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +933

      alll-1 18 января 2017, 13:43

      Вперед Спартак!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      pntrz 18 января 2017, 13:17

      Красавчики

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 18 января 2017, 12:37

      Маурисио где?

      0
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      Рейтинг: +33

      Grishkov_S > Barsuk52 18 января 2017, 12:40

      в этом списке, где же еще?

      4
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      Рейтинг: +665

      Snerg > Barsuk52 18 января 2017, 14:14

      после попова идет))), не видно?_)

      0
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