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Каррера взял на первый сбор 26 футболистов

18 января 2017, 12:35
15

Московский «Спартак» вылетел на первый тренировочный сбор в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

На сбор Массимо Каррера взял 26 футболистов.

В делегации «Спартака» в ОАЭ вылетели следующие футболисты: Артем Ребров, Сергей Песьяков, Александр Селихов, Илья Кутепов, Андрей Ещенко, Роман Зобнин, Сальваторе Боккетти, Сердар Таски, Евгений Макеев, Денис Кутин, Александр Пуцко, Георгий Джикия, Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Фернандо, Джано Ананидзе, Квинси Промес, Ивелин Попов, Маурисио, Лоренсо Мельгарехо, Денис Давыдов, Александр Зуев, Артeм Тимофеев, Аяз Гулиев, Зе Луиш и Луис Адриано.

Ранее сообщалось, что Александр Самедов задержался в Москве по семейным обстоятельствам.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (15)
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Barsuk52
1484732243
Маурисио где?
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VVM1964
1484732979
ПРИЯТНО ВИДЕТЬ ВСЕХ В СОСТАВЕ И В ДОБРОМ ЗДРАВИИ , УДАЧИ ВСЕМ И БЕЗ ТРАВМ .
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pntrz
1484734659
Красавчики
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alll-1
1484736229
Вперед Спартак!!!
Ответить
alll-1
1484736477
Аяз Гулиев (полузащитник) о нем слышал только то что он играет в Спартак -2
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спартак спартаков1
1484738625
хороших сборов
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oyabun
1484738913
На фото, обратили внимание, бразильцы вместе кучкуются? И отсутствуют почему то в списке Мелкадзе и Леонтьев. Вроде всегда с первой командой были..
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KB_Krasnogorsk
1484742190
Ну, с Богом !!!
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Daxa 09
1484744977
Главное чтоб без травм прошли сборы
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MaxSpartakM
1484746571
Удачи
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