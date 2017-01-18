Каррера взял на первый сбор 26 футболистов

Московский «Спартак» вылетел на первый тренировочный сбор в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

На сбор Массимо Каррера взял 26 футболистов.

В делегации «Спартака» в ОАЭ вылетели следующие футболисты: Артем Ребров, Сергей Песьяков, Александр Селихов, Илья Кутепов, Андрей Ещенко, Роман Зобнин, Сальваторе Боккетти, Сердар Таски, Евгений Макеев, Денис Кутин, Александр Пуцко, Георгий Джикия, Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Фернандо, Джано Ананидзе, Квинси Промес, Ивелин Попов, Маурисио, Лоренсо Мельгарехо, Денис Давыдов, Александр Зуев, Артeм Тимофеев, Аяз Гулиев, Зе Луиш и Луис Адриано.

Ранее сообщалось, что Александр Самедов задержался в Москве по семейным обстоятельствам.