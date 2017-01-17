Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Яя Туре в Китае предлагали 24 миллиона в год

    Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре мог стать одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире, если бы принял минувшим летом предложение из Китая. По информации источника, один из клубов Суперлиги был готов платить 33-летнему игроку около 500 тысяч евро в неделю, однако он ответил отказом.

    Напомним, что половину осенней части сезона ивуариец не выходил на поле из-за разногласий с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой и даже не был включен специалистом в заявку на групповой этап Лиги чемпионов.

    В нынешнем розыгрыше АПЛ Туре провел 10 встреч, отметившись тремя забитыми мячами.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.01.2017 22:15
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 17 января 2017, 22:20

      Верится с трудом . Игрок возрастной... От таких денег отказаться ?(

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11