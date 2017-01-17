Яя Туре в Китае предлагали 24 миллиона в год

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре мог стать одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире, если бы принял минувшим летом предложение из Китая. По информации источника, один из клубов Суперлиги был готов платить 33-летнему игроку около 500 тысяч евро в неделю, однако он ответил отказом.

Напомним, что половину осенней части сезона ивуариец не выходил на поле из-за разногласий с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой и даже не был включен специалистом в заявку на групповой этап Лиги чемпионов.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Туре провел 10 встреч, отметившись тремя забитыми мячами.