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    Сезон Весна-Лето Федеральной Бизнес-Лиги стартует 20 апреля

    20 апреля на футбольном поле Академии «СПАРТАК» им. Ф.Ф. Черенкова стартует весенне-летний сезон Федеральной Бизнес-Лиги 2017 по футболу «6х6».

    В этом сезоне организаторы предлагают новый формат чемпионата, где 32 заявленные команды будут разделены на два дивизиона – «Суперлига» и «Корпоративный».

    В «Суперлигу» приглашаются команды исключительно с высоким уровнем подготовки игроков. «Корпоративный» дивизион будет состоять из команд, уровень мастерства которых позволяет всем без исключения участникам бороться за медали.

    Ход чемпионата освещается профессиональными журналистами (www.fbliga.ru), игроки и болельщики обеспечиваются питанием, медобслуживанием.

    По вопросам участия Вашей компании в Федеральной Бизнес-Лиге просим Вас связаться с менеджерами нашей компании:

    Многоканальный тел.: +7 (495) 020-3050.

    Подробности на сайтах: www.nashaliga.ru и www.fbliga.ru.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.01.2017 14:54
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