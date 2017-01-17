Сезон Весна-Лето Федеральной Бизнес-Лиги стартует 20 апреля

20 апреля на футбольном поле Академии «СПАРТАК» им. Ф.Ф. Черенкова стартует весенне-летний сезон Федеральной Бизнес-Лиги 2017 по футболу «6х6».

В этом сезоне организаторы предлагают новый формат чемпионата, где 32 заявленные команды будут разделены на два дивизиона – «Суперлига» и «Корпоративный».

В «Суперлигу» приглашаются команды исключительно с высоким уровнем подготовки игроков. «Корпоративный» дивизион будет состоять из команд, уровень мастерства которых позволяет всем без исключения участникам бороться за медали.

Ход чемпионата освещается профессиональными журналистами (www.fbliga.ru), игроки и болельщики обеспечиваются питанием, медобслуживанием.

По вопросам участия Вашей компании в Федеральной Бизнес-Лиге просим Вас связаться с менеджерами нашей компании:

Многоканальный тел.: +7 (495) 020-3050.

Подробности на сайтах: www.nashaliga.ru и www.fbliga.ru.