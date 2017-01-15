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    Комбаров: «Багаж Аленичева»? Мне кажется, правда где-то посередине»

    Бывший защитник «Спартака» Кирилл Комбаров, ныне защищающий цвета тульского «Арсенала», поделился мнением об игре красно-белых в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент московский клуб, за который футболист выступал с 2010 по 2016 год, занимает в турнирной таблице РФПЛ первое место, имея пятиочковое преимущество над идущим вторым «Зенитом».

    – Интересен ваш взгляд со стороны. После интервью Егора Титова с новой силой вспыхнули споры: «Спартак» изменился только благодаря Каррере, или заслуга прежнего тренерского штаба тоже велика?

    – Мне кажется, правда где-то посередине. Многие смеются над «багажом». Но нельзя ведь сказать, что Каррера создал эту команду с нуля. Игроков действительно готовил к сезону штаб Аленичева. При этом очевидно, что итальянец проделал большую работу. Так что однозначного ответа лично для меня нет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2017 21:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 15 января 2017, 21:36

      Дзюба:"Багаж? Не знаю. не брал!"

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