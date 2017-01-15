Комбаров: «Багаж Аленичева»? Мне кажется, правда где-то посередине»

Бывший защитник «Спартака» Кирилл Комбаров, ныне защищающий цвета тульского «Арсенала», поделился мнением об игре красно-белых в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент московский клуб, за который футболист выступал с 2010 по 2016 год, занимает в турнирной таблице РФПЛ первое место, имея пятиочковое преимущество над идущим вторым «Зенитом».

– Интересен ваш взгляд со стороны. После интервью Егора Титова с новой силой вспыхнули споры: «Спартак» изменился только благодаря Каррере, или заслуга прежнего тренерского штаба тоже велика?

– Мне кажется, правда где-то посередине. Многие смеются над «багажом». Но нельзя ведь сказать, что Каррера создал эту команду с нуля. Игроков действительно готовил к сезону штаб Аленичева. При этом очевидно, что итальянец проделал большую работу. Так что однозначного ответа лично для меня нет.