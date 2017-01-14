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    Маркос Алонсо: «У Косты просто болит спина, а вы, журналисты, сделали из этого целую историю»

    Защитник «Челси» Маркос Алонсо поделился мнением о конфликте между главным тренером лондонского клуба Антонио Конте и нападающим синих Диего Костой.

    «Ребята-журналисты, это вы придумали эту историю. У Косты просто болит спина. Он очень счастлив в «Челси», его ждет хороший сезон», – сказал Алонсо.

    Напомним, ранее сообщалось, что между Конте и Костой произошла словесная перепалка, в результате которой итальянский специалист сказал игроку «валить в Китай».

    «Вали в Китай». Как Коста выбесил Конте из-за денег

    Источник: BBC

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    14.01.2017 23:12
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 15 января 2017, 18:39

      Косте наваляли в спину и послали в Китай?Интересная версия.

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 15 января 2017, 03:54

      Дыма без огня не бывает... А Коста по темпераменту мне кажется может задумываться о Китае.

      0
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      Рейтинг: +27

      Aidosinho 15 января 2017, 02:55

      Какой нормальный член команды будет разглашать сору между лидером и тренером. Думаю если не примет сторону тренера, то уйдет.

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      Рейтинг: +27

      Aidosinho 15 января 2017, 02:08

      Что паренек на многих бычит. Конте надо его проучить

      0
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      Рейтинг: +49

      melnicn 15 января 2017, 01:42

      Да, здесь ты прав на все 100%!!!

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 15 января 2017, 01:14

      Так болит что ВиКитай хочется)))

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 15 января 2017, 00:23

      Где Коста, там всегда говно…

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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 15 января 2017, 00:18

      НА......В Китай)

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      Рейтинг: +26

      pntrz 15 января 2017, 00:10

      уйдет же

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      Рейтинг: +11

      dybala21 14 января 2017, 23:32

      Врушка

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