Маркос Алонсо: «У Косты просто болит спина, а вы, журналисты, сделали из этого целую историю»

Защитник «Челси» Маркос Алонсо поделился мнением о конфликте между главным тренером лондонского клуба Антонио Конте и нападающим синих Диего Костой.

«Ребята-журналисты, это вы придумали эту историю. У Косты просто болит спина. Он очень счастлив в «Челси», его ждет хороший сезон», – сказал Алонсо.

Напомним, ранее сообщалось, что между Конте и Костой произошла словесная перепалка, в результате которой итальянский специалист сказал игроку «валить в Китай».

«Вали в Китай». Как Коста выбесил Конте из-за денег