Ибрагимович: «Гвардиола или Моуринью? Они оба великие, но один стимулирует меня больше другого»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович сравнил главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью с Хосепом Гвардиолой, который на данный момент возглавляет «Манчестер Сити».

«Моуринью или Гвардиола? Они оба разные, но оба великие. Мне удалось поработать с ними обоими. Но один из них стимулирует меня больше другого», – сказал Ибрагимович.

Напомним, Ибрагимович работал под руководством Гвардиолы в «Барселоне». В одном из интервью шведский форвард назвал тренера «трусом, который пытается показаться идеальным».