Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ибрагимович: «Гвардиола или Моуринью? Они оба великие, но один стимулирует меня больше другого»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович сравнил главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью с Хосепом Гвардиолой, который на данный момент возглавляет «Манчестер Сити».

    «Моуринью или Гвардиола? Они оба разные, но оба великие. Мне удалось поработать с ними обоими. Но один из них стимулирует меня больше другого», – сказал Ибрагимович.

    Напомним, Ибрагимович работал под руководством Гвардиолы в «Барселоне». В одном из интервью шведский форвард назвал тренера «трусом, который пытается показаться идеальным».

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.01.2017 21:24
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11