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    Семак забил в падении через себя на тренировке «Уфы»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак продемонстрировал прекрасную координацию и ловкость на тренировке команды. Во время игры в теннисбол 40-летний специалист нанес разящий удар в падении через себя, поразив квадрат оппонентов.

    Напомним, что Семак возглавил уфимцев 30 декабря прошедшего года, заключив соглашение по схеме «1,5+1».

    По завершении 17-ти туров РФПЛ башкирский клуб располагается на восьмой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 25 очков и отставая от зоны Лиги Европы лишь на три балла.

    Источник: ФК «Уфа»

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    14.01.2017 18:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17971

      арейская 15 января 2017, 02:43

      Браво, Семак, есть ещё порох в пороховницах...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3795

      serppion > арейская 15 января 2017, 08:56

      ... и ягоды в ягодицах!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      TYSON95 15 января 2017, 00:35

      что за ху.ня?

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 14 января 2017, 21:10

      Отлично! И в заявку себя... На всякий случай... А случаи бывают разные...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 14 января 2017, 21:01

      Он и сейчас лучше некоторых "звёзд" российского чемпионата!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 14 января 2017, 20:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Там даже ворот не было, куда он забил ?

      -5
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      ...
      Рейтинг: +3

      grroznyi85 > Обер-КанцлерЪ 14 января 2017, 22:02

      Новость целиком читать не пробовали? Там все написано.

      0
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 14 января 2017, 19:19

      прекрасно богданыч

      3
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