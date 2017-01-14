Семак забил в падении через себя на тренировке «Уфы»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак продемонстрировал прекрасную координацию и ловкость на тренировке команды. Во время игры в теннисбол 40-летний специалист нанес разящий удар в падении через себя, поразив квадрат оппонентов.

Напомним, что Семак возглавил уфимцев 30 декабря прошедшего года, заключив соглашение по схеме «1,5+1».

По завершении 17-ти туров РФПЛ башкирский клуб располагается на восьмой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 25 очков и отставая от зоны Лиги Европы лишь на три балла.