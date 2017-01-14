Окриашвили: «Постараюсь завоевать место в составе «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили поделился впечатлениями от первого сбора в составе «быков». Грузинский хавбек выразил надежду, что сумеет набрать хорошие физические кондиции, которые позволят ему стать игроком стартового состава.

– Как себя чувствуешь после первых дней зимних сборов?

– На отпуск нам, футболистам, дали определенное задание, которые мы должны были выполнить в последнюю неделю, чтобы потом было легче втягиваться в тренировочный процесс. Но это задание, конечно, не идет ни в какое сравнение с теми нагрузками, которые мы получаем здесь на сборах. Очень тяжело, не скрою, но первая неделя – всегда самая сложная. Потом втянемся, и будет полегче. Завтра у нас какой-то беговой тест запланирован. Я такой раньше никогда не проходил. Ребята, которые его уже пробегали, говорят, что на 6-й минуте начинаешь «умирать» (смеется).

– С тобой в Абу-Даби приехали жена и сын. То, что футболистам на сбор разрешили взять с собой семьи, помогает в работе?

– Конечно, еще как! После второй тренировки сил вроде бы уже совсем не остается. Но когда вспоминаешь, что в номере тебя ждут жена и ребенок, на душе становится тепло (улыбается). Пообщаешься с самыми родными людьми, и силы прибавляются! Семья – лучший способ восстановления! В своей карьере я первый раз приехал на сбор с семьей, и хочу поблагодарить тренерский штаб и руководство клуба за такое решение. Мне это очень помогает.

– Для тебя эти сборы – первые в рядах «Краснодара»…

– В сентябре прошлого года я пришел в команду, вообще не пройдя никаких сборов. Поэтому был физически готов не лучшим образом. У нас практически каждую неделю было по две игры, на тренировки времени почти не оставалось, и потому я никак не мог набрать оптимальную форму и показать свою лучшую игру. А сейчас у меня есть возможность пройти полноценные сборы, набрать хорошие физические кондиции и продемонстрировать то, на что я способен. Постараюсь использовать этот шанс по максимуму, проявить себя и завоевать место в составе.