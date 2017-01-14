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  • Овчинников о ситуации с фанатом: «Это позор. Нельзя так относиться к родному клубу»

Овчинников о ситуации с фанатом: «Это позор. Нельзя так относиться к родному клубу»

14 января 2017, 10:22
14

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников высказал мнение о конфликте с болельщиком после заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом». Ранее экс-главный тренер красно-синих Леонид Слуцкий заявил, что этого фаната армейцев многие в клубе ненавидят.

– Вместе со Слуцким вы стали героями видео, на котором частично заснят конфликт с болельщиком после заключительной встречи 2016 года, с «Тоттенхэмом». Вы, по-моему, были настроены даже агрессивнее Леонида Викторовича.

– Да?

– Ну, мне, по крайней мере, так показалось. Этот человек и правда настолько всех достал, как рассказывал Слуцкий?

– Во-первых, не знал, что это болельщик. Отреагировал бы так на любого, кто оскорбляет игроков. Считаю наше поведение в целом адекватным. Товарищ-то явно пребывал не в себе. Пьяный ли или под действием чего-либо – утверждать не готов. Но он был ненормален. Оказался совсем рядом со скамейкой. Следовало защитить футболистов.

– Оградить команду от повторения истории – возможно?

– Наверное, нет. Такие случаи всегда будут. Но он не болельщик ЦСКА.

– А кто же?

– Не знаю. Но настоящий болельщик ЦСКА не может быть таким, оскорблять своих же футболистов. Это эгоистический болельщик. Просто позор. Нельзя так относиться к родному клубу и игрокам. Уверен, что фанатская армия его отторгнет.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов ЦСКА Слуцкий Леонид Овчинников Сергей
Комментарии (14)
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fon_der_tan
1484380248
Позор это ваша игра
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zico2205
1484380626
Серега, а ты приди и посиди в фанатском секторе...Еще не таких уродов увидишь...Многим вообще сам футбол -по барабану, они приходят потасоваться, почувствовать себя сильными, хотя трусы патологические...Это шакалы из "Маугли"...И это не только относится к ЦСКА...Это поколение псевдофанатов, вытесняет самых старых болельщиков,потому ,что просто смотреть футбол в присутствии этих уродов невозможно...Кто не верит- приходите семейно на гостевую трибуну и все это ощутите...Оскорбления,нецензурная речь, нередко просто хулиганство(бросание в людей различными предметами) и т.д. И главное- все это вытворяют подростки, но с одобрения более взрослых товарищей...Надо очень серьезно относиться к фанатскому движению- пример просто фашистские отряды болельщиков Динамо Киев и еще некоторых украинских клубов...РФС вообще не хочет этим заниматься, поэтому надо в самих клубах разбираться в своих фанатах...Либо будет повторение Англии 80-х...
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ufos73
1484382570
Футболисты в стойле мягкие и ранимые, и стоят миллионы, так что задевать их нежные чувства, оскорблениями за плохую игру категорически запрещены! А то на наркотики садятся же )))))
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sergkrasnodar23
1484384282
как играете- так Вас и называют! Игра ЦСКА в лиге чемпионом - просто позор. Максим - это уровень лиги Европы, группового этапа.
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VikNMar
1484385383
Почему лет 40 назад не было таких уродов , я на футбол ходил с маленькими детьми и всё было тихо и спокойно , а трибуны были всегда заполнены на 100 % ..........
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pntrz
1484387988
все верно
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jobster89
1484388186
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