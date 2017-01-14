Овчинников о ситуации с фанатом: «Это позор. Нельзя так относиться к родному клубу»

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников высказал мнение о конфликте с болельщиком после заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом». Ранее экс-главный тренер красно-синих Леонид Слуцкий заявил, что этого фаната армейцев многие в клубе ненавидят.

– Вместе со Слуцким вы стали героями видео, на котором частично заснят конфликт с болельщиком после заключительной встречи 2016 года, с «Тоттенхэмом». Вы, по-моему, были настроены даже агрессивнее Леонида Викторовича.

– Да?

– Ну, мне, по крайней мере, так показалось. Этот человек и правда настолько всех достал, как рассказывал Слуцкий?

– Во-первых, не знал, что это болельщик. Отреагировал бы так на любого, кто оскорбляет игроков. Считаю наше поведение в целом адекватным. Товарищ-то явно пребывал не в себе. Пьяный ли или под действием чего-либо – утверждать не готов. Но он был ненормален. Оказался совсем рядом со скамейкой. Следовало защитить футболистов.

– Оградить команду от повторения истории – возможно?

– Наверное, нет. Такие случаи всегда будут. Но он не болельщик ЦСКА.

– А кто же?

– Не знаю. Но настоящий болельщик ЦСКА не может быть таким, оскорблять своих же футболистов. Это эгоистический болельщик. Просто позор. Нельзя так относиться к родному клубу и игрокам. Уверен, что фанатская армия его отторгнет.