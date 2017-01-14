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    Овчинников о ситуации с фанатом: «Это позор. Нельзя так относиться к родному клубу»

    Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников высказал мнение о конфликте с болельщиком после заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом». Ранее экс-главный тренер красно-синих Леонид Слуцкий заявил, что этого фаната армейцев многие в клубе ненавидят.

    – Вместе со Слуцким вы стали героями видео, на котором частично заснят конфликт с болельщиком после заключительной встречи 2016 года, с «Тоттенхэмом». Вы, по-моему, были настроены даже агрессивнее Леонида Викторовича.

    – Да?

    – Ну, мне, по крайней мере, так показалось. Этот человек и правда настолько всех достал, как рассказывал Слуцкий?

    – Во-первых, не знал, что это болельщик. Отреагировал бы так на любого, кто оскорбляет игроков. Считаю наше поведение в целом адекватным. Товарищ-то явно пребывал не в себе. Пьяный ли или под действием чего-либо – утверждать не готов. Но он был ненормален. Оказался совсем рядом со скамейкой. Следовало защитить футболистов.

    – Оградить команду от повторения истории – возможно?

    – Наверное, нет. Такие случаи всегда будут. Но он не болельщик ЦСКА.

    – А кто же?

    – Не знаю. Но настоящий болельщик ЦСКА не может быть таким, оскорблять своих же футболистов. Это эгоистический болельщик. Просто позор. Нельзя так относиться к родному клубу и игрокам. Уверен, что фанатская армия его отторгнет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.01.2017 10:22
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5

      jobster89 14 января 2017, 13:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ставки на дог матчи --- pashkin-forum.ru

      -4
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      Рейтинг: +26

      pntrz 14 января 2017, 12:59

      все верно

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 14 января 2017, 12:16

      Почему лет 40 назад не было таких уродов , я на футбол ходил с маленькими детьми и всё было тихо и спокойно , а трибуны были всегда заполнены на 100 % ..........

      4
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      ...
      Рейтинг: +939

      Riot Zero > alek-pashckov 14 января 2017, 14:25

      У Романа Георгиевича много крылатых фраз.

      0
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      ...
      Рейтинг: +33

      Игорь Иркутск > VikNMar 14 января 2017, 17:43

      Тогда страна называлась СССР и отношение к футболу и к жизни в целом было другое....

      0
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      Рейтинг: +67

      sergkrasnodar23 14 января 2017, 11:58

      как играете- так Вас и называют! Игра ЦСКА в лиге чемпионом - просто позор. Максим - это уровень лиги Европы, группового этапа.

      1
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      Рейтинг: +67

      sergkrasnodar23 > alek-pashckov 14 января 2017, 14:06

      я полностью согласен с тобой. К Ростову никаких претензий. В такой группе они себя показали как отличная команда европейского уровня.

      4
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 14 января 2017, 11:29

      Футболисты в стойле мягкие и ранимые, и стоят миллионы, так что задевать их нежные чувства, оскорблениями за плохую игру категорически запрещены! А то на наркотики садятся же )))))

      5
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 14 января 2017, 10:57

      Серега, а ты приди и посиди в фанатском секторе...Еще не таких уродов увидишь...Многим вообще сам футбол -по барабану, они приходят потасоваться, почувствовать себя сильными, хотя трусы патологические...Это шакалы из "Маугли"...И это не только относится к ЦСКА...Это поколение псевдофанатов, вытесняет самых старых болельщиков,потому ,что просто смотреть футбол в присутствии этих уродов невозможно...Кто не верит- приходите семейно на гостевую трибуну и все это ощутите...Оскорбления,нецензурная речь, нередко просто хулиганство(бросание в людей различными предметами) и т.д. И главное- все это вытворяют подростки, но с одобрения более взрослых товарищей...Надо очень серьезно относиться к фанатскому движению- пример просто фашистские отряды болельщиков Динамо Киев и еще некоторых украинских клубов...РФС вообще не хочет этим заниматься, поэтому надо в самих клубах разбираться в своих фанатах...Либо будет повторение Англии 80-х...

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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan > zico2205 14 января 2017, 10:59

      Так то тот болельщик сидел не на фанатском секторе, а в самом центре, и в Англии, что не дешево, так что твой пассаж правильный, но не к месту)

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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 > zico2205 14 января 2017, 11:16

      Есть такое дело

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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > fon_der_tan 14 января 2017, 11:17

      Да почему? Правильный пассаж. Если обратить внимание на последнюю фразу Сергея Овчинникова.

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > fon_der_tan 14 января 2017, 11:29

      Да какая разница где он сидел и сколько у него бабла. если он -ублюдок ???

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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 14 января 2017, 10:50

      Позор это ваша игра

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