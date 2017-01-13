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    Тевес: «Согласился на переезд в Китай по жизненным обстоятельствам»

    Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Карлос Тевес признался, что решение перебраться из Аргентины в чемпионат Китая далось ему тяжело.

    «Благодарю болельщиков «Бока Хуниорс» и не прощаюсь с ними. Непросто осознавать, что ты уже не игрок клуба, которому предан всем сердцем. Но иногда наступает момент, когда необходимо сменить обстановку, потому что тяжело постоянно находиться под тем давлением, которое испытывают игроки «Боки». На китайский вариант согласился ввиду определенного рода жизненных обстоятельств», – подытожил Тевес.

    Источник: Mundodeportivo

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    13.01.2017 23:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 14 января 2017, 03:38

      Нищета заставила.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 14 января 2017, 01:03

      Деньги, бабки и ещё раз доллары.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      TYSON95 14 января 2017, 00:31

      типа деньги здесь не причем

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 14 января 2017, 00:31

      Хотел быть ближе к своему внебрачному китайскому сыну. Да и за Шанхай с детства болеет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      Aidosinho 14 января 2017, 00:10

      Ипотека

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 14 января 2017, 00:03

      Я плякаль... На жизнь бедняге не хватало...

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