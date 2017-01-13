Тевес: «Согласился на переезд в Китай по жизненным обстоятельствам»

Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Карлос Тевес признался, что решение перебраться из Аргентины в чемпионат Китая далось ему тяжело.

«Благодарю болельщиков «Бока Хуниорс» и не прощаюсь с ними. Непросто осознавать, что ты уже не игрок клуба, которому предан всем сердцем. Но иногда наступает момент, когда необходимо сменить обстановку, потому что тяжело постоянно находиться под тем давлением, которое испытывают игроки «Боки». На китайский вариант согласился ввиду определенного рода жизненных обстоятельств», – подытожил Тевес.