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    В «Локомотиве» не спешат продлевать контракт с Алексеем Миранчуком

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что московский клуб ведет переговоры о продлении контракта с полузащитником Алексеем Миранчуком, однако не спешит с этим делом.

    «Переговоры с Алексеем Миранчуком? А куда спешить? Болельщики много чего ждут. Но это большая игра. Переговоры ведутся, и спешить с подписаниями не нужно, у игрока еще год контракта», – сказал Мещеряков.

    Напомним, действующее соглашение Миранчука с «Локомотивом» рассчитано до конца 2017 года. В услугах футболиста, как сообщалось ранее, заинтересован «Рубин».

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.01.2017 14:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko 13 января 2017, 19:18

      возомнил бл..ть из себя!!! пусть пизд..ет в Китай с таким отношением к клубу! Только нужен ли он там будет через пол года с его статистикой...

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 января 2017, 15:07

      Ещё один сериал..
      Миран/Чук и Миран/Гек..

      Поедешь на север,поедешь на юг
      Везде тебя встретит всегда Миранчук..(с)почти...

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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 13 января 2017, 14:34

      Да кароч понятно всё ... ещё один Кокоша появился, вечно подающий надежды и жаждущий непомерных и незаслуженных денег ... плюс лавры кальянщиков и скупщиков шампанского никому не дают покоя ... видимо Лёха ту да же намылился ... ну чтож , скатертью дорого ...

      Кстати на месте Сёмина, так же отстранил его от основной команды, как и Самедова ... я всегда говорил, что должны играть за ЛОКО именно те люди, которые хотят за него играть ... а за бабками пожалуйста в Питер , ну или Казань, раз предлагают ... нам таких не надо

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      Рейтинг: +1775

      VGreen > KalterJax 13 января 2017, 15:41

      всё верно

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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 13 января 2017, 14:27

      Из скромного мальчика подающего надежды,превратился в капризную девочку!

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