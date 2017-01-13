В «Локомотиве» не спешат продлевать контракт с Алексеем Миранчуком

возомнил бл..ть из себя!!! пусть пизд..ет в Китай с таким отношением к клубу! Только нужен ли он там будет через пол года с его статистикой...
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что московский клуб ведет переговоры о продлении контракта с полузащитником Алексеем Миранчуком, однако не спешит с этим делом.
«Переговоры с Алексеем Миранчуком? А куда спешить? Болельщики много чего ждут. Но это большая игра. Переговоры ведутся, и спешить с подписаниями не нужно, у игрока еще год контракта», – сказал Мещеряков.
Напомним, действующее соглашение Миранчука с «Локомотивом» рассчитано до конца 2017 года. В услугах футболиста, как сообщалось ранее, заинтересован «Рубин».