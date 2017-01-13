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  • В «Локомотиве» не спешат продлевать контракт с Алексеем Миранчуком

В «Локомотиве» не спешат продлевать контракт с Алексеем Миранчуком

13 января 2017, 14:10
5

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что московский клуб ведет переговоры о продлении контракта с полузащитником Алексеем Миранчуком, однако не спешит с этим делом.

«Переговоры с Алексеем Миранчуком? А куда спешить? Болельщики много чего ждут. Но это большая игра. Переговоры ведутся, и спешить с подписаниями не нужно, у игрока еще год контракта», – сказал Мещеряков.

Напомним, действующее соглашение Миранчука с «Локомотивом» рассчитано до конца 2017 года. В услугах футболиста, как сообщалось ранее, заинтересован «Рубин».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей
Комментарии (5)
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АЛЕКС 58
1484306838
Из скромного мальчика подающего надежды,превратился в капризную девочку!
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KalterJax
1484307282
Да кароч понятно всё ... ещё один Кокоша появился, вечно подающий надежды и жаждущий непомерных и незаслуженных денег ... плюс лавры кальянщиков и скупщиков шампанского никому не дают покоя ... видимо Лёха ту да же намылился ... ну чтож , скатертью дорого ... Кстати на месте Сёмина, так же отстранил его от основной команды, как и Самедова ... я всегда говорил, что должны играть за ЛОКО именно те люди, которые хотят за него играть ... а за бабками пожалуйста в Питер , ну или Казань, раз предлагают ... нам таких не надо
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shinnik
1484309259
Ещё один сериал.. Миран/Чук и Миран/Гек.. Поедешь на север,поедешь на юг Везде тебя встретит всегда Миранчук..(с)почти...
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Joker Loko
1484324323
возомнил бл..ть из себя!!! пусть пизд..ет в Китай с таким отношением к клубу! Только нужен ли он там будет через пол года с его статистикой...
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