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    Ибрагимович: «На завоевание Англии ушло три месяца»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович подвел итог начального этапа карьеры в Англии.

    «Хочу ли я догнать Диего Косту в списке бомбардиров? Нет, я ни за кем не гонюсь. Моя цель — выиграть Премьер-лигу. Индивидуальные достижения идут отдельно от задач команды, это не более чем приятный бонус. Если команда играет хорошо, то и личная статистика будет в порядке. Я стараюсь помогать команде и делать то, что умею лучше всего — забивать голы и создавать моменты для партнеров. У меня нет индивидуальных целей, потому что я уже добился своего за время пребывания в команде. На завоевание Англии ушло три месяца», — сказал швед.

    Ибрагимович перешел в «МЮ» в июне 2016-го года в статусе свободного агента. За 19 матчей в АПЛ форвард забил 13 мячей.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    12.01.2017 20:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -242

      kauk 13 января 2017, 10:10

      великий

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 13 января 2017, 09:24

      Прикольный тип.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 13 января 2017, 00:58

      Ибрагимович всегда жил девизом: Сначала казаться, потом быть! ))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 13 января 2017, 00:34

      Cкромный ты наш.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +331

      NapaS 12 января 2017, 22:38

      Заносчивый, но великий

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 12 января 2017, 21:06

      завоеватель...
      футболист, конечно, великий, но балабол еще тот.. но при таком то агенте это не удивительно.. эпатаж - часть образа

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +166

      alexa1995 12 января 2017, 20:55

      Гигант во всех смыслах этого слова.

      -1
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      Рейтинг: +34

      толллян 12 января 2017, 20:43

      красава

      0
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