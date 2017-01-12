Ибрагимович: «На завоевание Англии ушло три месяца»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович подвел итог начального этапа карьеры в Англии.

«Хочу ли я догнать Диего Косту в списке бомбардиров? Нет, я ни за кем не гонюсь. Моя цель — выиграть Премьер-лигу. Индивидуальные достижения идут отдельно от задач команды, это не более чем приятный бонус. Если команда играет хорошо, то и личная статистика будет в порядке. Я стараюсь помогать команде и делать то, что умею лучше всего — забивать голы и создавать моменты для партнеров. У меня нет индивидуальных целей, потому что я уже добился своего за время пребывания в команде. На завоевание Англии ушло три месяца», — сказал швед.

Ибрагимович перешел в «МЮ» в июне 2016-го года в статусе свободного агента. За 19 матчей в АПЛ форвард забил 13 мячей.