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    Зидан заблокировал трансфер Обамеянга из «Боруссии» в «Реал»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан наложил запрет на трансфер в стан сливочных нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянга. По информации источника, мадридский клуб планировал приобрести 27-летнего габонца, однако французский специалист выступил против, так как футболист не подходит под его игровую схему.

    По данным Transfermarkt, стоимость Обамеянга составляет 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард провел за «Боруссию» в Бундеслиге 15 матчей, в которых забил 16 голов и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Bild

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    12.01.2017 01:34
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    Комментарии14
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      Рейтинг: -92

      Raxor 16 января 2017, 22:08

      обамеянг один из лучших напов мира на данный момент, может он просто не входит в тактику зидана, а так он однозначно опаснее бенземы на острие атаки

      -1
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      Рейтинг: +331

      NapaS 13 января 2017, 22:54

      Только плюс, что он останется у шмелей. Забавно будет посмотреть как он тормознет тот же реал, в очередных очных встречах.

      1
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      Рейтинг: +83

      ROOSHAN 12 января 2017, 18:15

      Зидан правильно сделал.

      -1
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      Рейтинг: +740

      krg-kz 12 января 2017, 17:07

      Зидан не берет Обамеянга из-за того что он посадит на банку Бензема. А Бензема такое бревно.

      0
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      Рейтинг: +168

      RealDiMoNMadrid 12 января 2017, 17:00

      У Зидана все его ходы продуманы наперед. Раз устраивает его пока Бензема, значит он так и будет играть. А наверняка он уже прикидывает, кого бы он хотел видеть на месте форварда на замену Бензема, может даже во Франции уже кого приглядел

      1
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      Рейтинг: +498

      Поль 12 января 2017, 12:06

      Либо это маркетинговый ход "на понт", либо Зидан куда более квалифицированный тренер, чем кажется даже оптимистам

      1
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 12 января 2017, 08:18

      Неужели он хуже Бензема?

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 12 января 2017, 08:05

      Вот это поворот,)

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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 12 января 2017, 07:03

      Обамеянг 45 лямов, а Дибала 105?? В чём прикол?))

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      Рейтинг: +12

      Hedin > Shpion23 12 января 2017, 07:43

      ну Дибала помоложе будет, да и Реал можете себе это позволить))) Должен ведь кто-то рекорд МЮ по трансферу за Погбу побить

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks > Shpion23 12 января 2017, 08:02

      прикол скорее всего в отступных агенту,по нашему откат)))

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      Рейтинг: +12

      Hedin 12 января 2017, 07:01

      Не, не лишний, в центре он получше Бензимы сможет съиграть, быстрее и опаснее

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