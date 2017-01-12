Зидан заблокировал трансфер Обамеянга из «Боруссии» в «Реал»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан наложил запрет на трансфер в стан сливочных нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянга. По информации источника, мадридский клуб планировал приобрести 27-летнего габонца, однако французский специалист выступил против, так как футболист не подходит под его игровую схему.

По данным Transfermarkt, стоимость Обамеянга составляет 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард провел за «Боруссию» в Бундеслиге 15 матчей, в которых забил 16 голов и сделал одну результативную передачу.