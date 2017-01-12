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  • Зидан заблокировал трансфер Обамеянга из «Боруссии» в «Реал»

Зидан заблокировал трансфер Обамеянга из «Боруссии» в «Реал»

12 января 2017, 01:34
15

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан наложил запрет на трансфер в стан сливочных нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянга. По информации источника, мадридский клуб планировал приобрести 27-летнего габонца, однако французский специалист выступил против, так как футболист не подходит под его игровую схему.

По данным Transfermarkt, стоимость Обамеянга составляет 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард провел за «Боруссию» в Бундеслиге 15 матчей, в которых забил 16 голов и сделал одну результативную передачу.

Источник: Bild
Германия. Бундеслига Испания. Примера Боруссия Д Реал Обамеянг Пьер-Эмерик
Комментарии (15)
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tilvan
1484174336
Перес его уволит
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Hedin
1484193694
Не, не лишний, в центре он получше Бензимы сможет съиграть, быстрее и опаснее
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Dgad
1484197530
Вот это поворот,)
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Lexa_Lexa
1484198339
Неужели он хуже Бензема?
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Поль
1484211997
Либо это маркетинговый ход "на понт", либо Зидан куда более квалифицированный тренер, чем кажется даже оптимистам
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RealDiMoNMadrid
1484229646
У Зидана все его ходы продуманы наперед. Раз устраивает его пока Бензема, значит он так и будет играть. А наверняка он уже прикидывает, кого бы он хотел видеть на месте форварда на замену Бензема, может даже во Франции уже кого приглядел
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krg-kz
1484230079
Зидан не берет Обамеянга из-за того что он посадит на банку Бензема. А Бензема такое бревно.
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ROOSHAN
1484234153
Зидан правильно сделал.
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NapaS
1484337243
Только плюс, что он останется у шмелей. Забавно будет посмотреть как он тормознет тот же реал, в очередных очных встречах.
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Raxor
1484593708
обамеянг один из лучших напов мира на данный момент, может он просто не входит в тактику зидана, а так он однозначно опаснее бенземы на острие атаки
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