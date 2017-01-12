Виллаш-Боаш: «Российский футбол намного лучше китайского»

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, ныне возглавляющий «Шанхай СИПГ», сравнил российский и китайский футбол. По словам португальского специалиста, футбол в Китае находится лишь на ранней стадии своего развития, однако имеет большой потенциал, чтобы добиться успеха.

– Вы могли бы сравнить Россию и Китай?

– Китай не похож на Россию. Китайский футбол находится на стадии раннего развития, сейчас закладывается фундамент на уровне молодежного и детского футбола. Я вижу их желание учиться. В этом смысле Россия уже проделала такую работу. Главная задача сейчас в китайском футболе заинтересовать детей, чтобы у них было желание стать профессиональными футболистами. Конечно же, российский футбол намного лучше.