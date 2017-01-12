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    Виллаш-Боаш: «Российский футбол намного лучше китайского»

    Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, ныне возглавляющий «Шанхай СИПГ», сравнил российский и китайский футбол. По словам португальского специалиста, футбол в Китае находится лишь на ранней стадии своего развития, однако имеет большой потенциал, чтобы добиться успеха.

    – Вы могли бы сравнить Россию и Китай?

    – Китай не похож на Россию. Китайский футбол находится на стадии раннего развития, сейчас закладывается фундамент на уровне молодежного и детского футбола. Я вижу их желание учиться. В этом смысле Россия уже проделала такую работу. Главная задача сейчас в китайском футболе заинтересовать детей, чтобы у них было желание стать профессиональными футболистами. Конечно же, российский футбол намного лучше.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    12.01.2017 01:17
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +197

      proekt 12 января 2017, 20:38

      в России вроде ФУТБОЛА НЕТ!!!

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 12 января 2017, 12:17

      Ему еще Газпром не все деньги перечислил? А то прям подлизал, так подлизал )))
      Хотя думаю ему виднее, уж местные эксперты вряд ли имели возможность тренировать китайскую команду.

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham 12 января 2017, 10:35

      Спорный вопрос!

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 12 января 2017, 07:42

      Был лучше.

      1
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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 12 января 2017, 07:38

      Учитывая трудолюбие китайцев и то какие деньги вливаются у них не удивлюсь если они через лет пять будут одной из сильных лиг мира и сборной

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      Рейтинг: +762

      sprint5 12 января 2017, 05:49

      деньги решают все

      1
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      Рейтинг: +14

      WILLIAN1997 12 января 2017, 03:14

      Мне кажется, если в Спартак набрать китайцев в состав то они не только бы рфпл взяли бы но и лигу чемпионов!

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      Рейтинг: +300

      Zeff > WILLIAN1997 12 января 2017, 08:11

      Хорошо бы попроовать.

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      Рейтинг: +14

      WILLIAN1997 12 января 2017, 03:09

      Смешно бу га га га, у нас даже фундамент розворовали)

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