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Виллаш-Боаш: «Российский футбол намного лучше китайского»

12 января 2017, 01:17
9

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, ныне возглавляющий «Шанхай СИПГ», сравнил российский и китайский футбол. По словам португальского специалиста, футбол в Китае находится лишь на ранней стадии своего развития, однако имеет большой потенциал, чтобы добиться успеха.

– Вы могли бы сравнить Россию и Китай?

– Китай не похож на Россию. Китайский футбол находится на стадии раннего развития, сейчас закладывается фундамент на уровне молодежного и детского футбола. Я вижу их желание учиться. В этом смысле Россия уже проделала такую работу. Главная задача сейчас в китайском футболе заинтересовать детей, чтобы у них было желание стать профессиональными футболистами. Конечно же, российский футбол намного лучше.

Источник: «Спорт день за днем»
Азия Шанхай Порт Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (9)
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WILLIAN1997
1484179780
Смешно бу га га га, у нас даже фундамент розворовали)
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WILLIAN1997
1484180085
Мне кажется, если в Спартак набрать китайцев в состав то они не только бы рфпл взяли бы но и лигу чемпионов!
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sprint5
1484189371
деньги решают все
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Daxa 09
1484195900
Учитывая трудолюбие китайцев и то какие деньги вливаются у них не удивлюсь если они через лет пять будут одной из сильных лиг мира и сборной
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КЭТиК
1484196161
Был лучше.
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Parham
1484206518
Спорный вопрос!
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FanatSerj
1484212677
Ему еще Газпром не все деньги перечислил? А то прям подлизал, так подлизал ))) Хотя думаю ему виднее, уж местные эксперты вряд ли имели возможность тренировать китайскую команду.
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proekt
1484242710
в России вроде ФУТБОЛА НЕТ!!!
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