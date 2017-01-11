Мата: «Феллаини — прекрасный человек и игрок»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата похвалил одноклубника Маруана Феллаини, который забил гол в матче полуфинала Кубка Лиги против «Халл Сити» (2:0).

«Возможно, Маруан чувствует веру главного тренера и поэтому обнял его после забитого гола. Я очень рад за него, потому что с момента прихода в клуб у него были тяжелые времена, а сейчас все складывается удачно. Он — прекрасный человек и игрок, который всегда тренируется на максимуме возможностей. Это очень важный гол для него», — сказал Мата.