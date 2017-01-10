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  • Защитник «Волгаря» Зуйков подписал контракт с «Зенитом» на 3,5 года

Защитник «Волгаря» Зуйков подписал контракт с «Зенитом» на 3,5 года

10 января 2017, 17:37
9

Защитник астраханского «Волгаря» Сергей Зуйков продолжит карьеру в «Зените». Клубы согласовали сделку по 23-летнему футболисту. «Зенит» объявил о подписании контракта с Зуйковым сроком на 3,5 года.

«Сергей Андреевич Зуйков родился 19 сентября 1993 года в Москве и является воспитанником «Локомотива». В астраханскую команду футболист перешел в январе 2013 года. Спустя год он был вызван в молодежную сборную России, за которую провел шесть встреч. В нынешнем сезоне в рамках ФНЛ Зуйков провел в составе «Волгаря» 19 игр, в которых забил пять мячей.

«Зенит» приветствует Сергея Зуйкова в Петербурге и желает удачи в составе сине-бело-голубых!» – говорится в сообщении «Зенита».

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Зенит Волгарь Зуйков Сергей
Комментарии (9)
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NEYMAR DYNAMO MOSKOW
1484060238
блин , жаль что не в динамо
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Atoniq
1484060479
многие нападающие не могут такой результативностью похвастаться,видимо парень неплох,пожелаю ему удачи в новой команде!!
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Etiainen
1484061152
да щас по арендам пойдет. чё вы
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AnTiNeHrEsT
1484062801
в центре или на фланге играет он?
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Joko21
1484065472
Зенит-2 поднимать будет
Ответить
VVM1964
1484069351
Я УЖЕ БОЮСЬ .
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Фан666
1484073136
Ну этот хоть молодой перспективный, может и будет толк, а вот Цаллагов и Молло бредовые приобретения, дыры что ли затыкать ими на стадионе будут
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