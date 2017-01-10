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    Защитник «Волгаря» Зуйков подписал контракт с «Зенитом» на 3,5 года

    Защитник астраханского «Волгаря» Сергей Зуйков продолжит карьеру в «Зените». Клубы согласовали сделку по 23-летнему футболисту. «Зенит» объявил о подписании контракта с Зуйковым сроком на 3,5 года.

    «Сергей Андреевич Зуйков родился 19 сентября 1993 года в Москве и является воспитанником «Локомотива». В астраханскую команду футболист перешел в январе 2013 года. Спустя год он был вызван в молодежную сборную России, за которую провел шесть встреч. В нынешнем сезоне в рамках ФНЛ Зуйков провел в составе «Волгаря» 19 игр, в которых забил пять мячей.

    «Зенит» приветствует Сергея Зуйкова в Петербурге и желает удачи в составе сине-бело-голубых!» – говорится в сообщении «Зенита».

    Источник: Twitter

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    10.01.2017 17:37
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 10 января 2017, 21:32

      Ну этот хоть молодой перспективный, может и будет толк, а вот Цаллагов и Молло бредовые приобретения, дыры что ли затыкать ими на стадионе будут

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 10 января 2017, 19:24

      Зенит-2 поднимать будет

      1
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    • ...
      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 10 января 2017, 18:40

      в центре или на фланге играет он?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 10 января 2017, 18:12

      да щас по арендам пойдет. чё вы

      0
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 10 января 2017, 18:01

      многие нападающие не могут такой результативностью похвастаться,видимо парень неплох,пожелаю ему удачи в новой команде!!

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema > Atoniq 10 января 2017, 19:07

      У него все голы спенальти

      0
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq > dyema 10 января 2017, 19:12

      да??? ну ясно,спасибо за инфо,буду знать...
      но все ровно удачи,хороших защитников стране-сборной сейчас не хватает,как и самой сборной...)

      0
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      Рейтинг: -63

      NEYMAR DYNAMO MOSKOW 10 января 2017, 17:57

      блин , жаль что не в динамо

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