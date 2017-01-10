Защитник «Волгаря» Зуйков подписал контракт с «Зенитом» на 3,5 года

Защитник астраханского «Волгаря» Сергей Зуйков продолжит карьеру в «Зените». Клубы согласовали сделку по 23-летнему футболисту. «Зенит» объявил о подписании контракта с Зуйковым сроком на 3,5 года.

«Сергей Андреевич Зуйков родился 19 сентября 1993 года в Москве и является воспитанником «Локомотива». В астраханскую команду футболист перешел в январе 2013 года. Спустя год он был вызван в молодежную сборную России, за которую провел шесть встреч. В нынешнем сезоне в рамках ФНЛ Зуйков провел в составе «Волгаря» 19 игр, в которых забил пять мячей.

«Зенит» приветствует Сергея Зуйкова в Петербурге и желает удачи в составе сине-бело-голубых!» – говорится в сообщении «Зенита».