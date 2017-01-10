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    Игроки «Барселоны» отказались ехать на церемонию ФИФА из-за судейских ошибок

    Игроки «Барселоны» отказались посетить церемонию вручения наград ФИФА из-за судейских ошибок.

    По мнению самых авторитетных игроков «сине-гранатовых», клуб не поддерживает их в данном вопросе, в то время как арбитры постоянно ошибаются не в пользу «Барселоны», что приводит к потере очков в чемпионате. Сообщается, что главный тренер Луис Энрике выразил свою солидарность с игроками.

    По официальной версии, представители «Барселоны» не приехали в Цюрих, дабы сэкономить время на подготовку к ответному матчу на Кубок Испании против «Атлетика».

    Напомним, что игроком года был назван форвард «Реала» Криштиану Роналду.

    Источник: Sport.es

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    10.01.2017 01:38
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 января 2017, 13:30

      Забавно, учитывая тот же матч с басками, когда во втором тайме матрас свистел только в одну сторону и удалил прямо скажем с вопросами 2 басков...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +46

      Черемшанец 10 января 2017, 10:45

      некогда кататься важная игра на днях

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 10 января 2017, 10:24

      Бред какой-то

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      Bisikleta 10 января 2017, 07:37

      Нельзя всегда ошибаться в одну сторону) да и барса не тот клуб который позволит судьям так с собой поступать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15

      Arsenal94London 10 января 2017, 07:36

      Привыкли к помощи свистков, а как только появилась объективность ноют.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 10 января 2017, 05:56

      Детские отмазки.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +54

      Evklid 10 января 2017, 05:41

      не мытьем,так катаньем

      1
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 10 января 2017, 05:00

      Не красиво всё это,не похоже на Барсу...

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 10 января 2017, 04:58

      Интриги на награждении нет. не интересно.

      1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 10 января 2017, 04:20

      А за 2009 год игроки Барсы будут обижаться еще полвека?

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