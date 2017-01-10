Игроки «Барселоны» отказались ехать на церемонию ФИФА из-за судейских ошибок

Забавно, учитывая тот же матч с басками, когда во втором тайме матрас свистел только в одну сторону и удалил прямо скажем с вопросами 2 басков...
Игроки «Барселоны» отказались посетить церемонию вручения наград ФИФА из-за судейских ошибок.
По мнению самых авторитетных игроков «сине-гранатовых», клуб не поддерживает их в данном вопросе, в то время как арбитры постоянно ошибаются не в пользу «Барселоны», что приводит к потере очков в чемпионате. Сообщается, что главный тренер Луис Энрике выразил свою солидарность с игроками.
По официальной версии, представители «Барселоны» не приехали в Цюрих, дабы сэкономить время на подготовку к ответному матчу на Кубок Испании против «Атлетика».
Напомним, что игроком года был назван форвард «Реала» Криштиану Роналду.