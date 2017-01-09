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    Иньеста извинился за отсутствие игроков «Барселоны» на церемонии ФИФА

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста принес извинения за отсутствие представителей клуба на церемонии вручения наград ФИФА в Цюрихе.

    «Благодарю ФИФА за внимание к футболистам нашего клуба и включение их в команду года, а также хочу извиниться за отсутствие представителей «Барселоны» в Цюрихе, мы готовимся к важному матчу в Кубке Испании», – сказал Иньеста.

    Напомним, что главный приз достался Криштиану Роналду.

    Источник: ФИФА

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    09.01.2017 23:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 10 января 2017, 00:32

      Иньеста нормальный человек по сравнению с остальными из его партнеров. Респект за это ему!!!!

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