Иньеста извинился за отсутствие игроков «Барселоны» на церемонии ФИФА

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста принес извинения за отсутствие представителей клуба на церемонии вручения наград ФИФА в Цюрихе.

«Благодарю ФИФА за внимание к футболистам нашего клуба и включение их в команду года, а также хочу извиниться за отсутствие представителей «Барселоны» в Цюрихе, мы готовимся к важному матчу в Кубке Испании», – сказал Иньеста.

Напомним, что главный приз достался Криштиану Роналду.