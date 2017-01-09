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    Грабители вынесли из дома Фирмино вещей на 70 тысяч

    Дом полузащитника «Ливерпуля» Роберто Фирмино подвергся ограблению группой неизвестных лиц. Злоумышленники, пробравшиеся в здание в отсутствие игрока и его семьи, вынесли вещей (драгоценности, часы, одежда) на общую сумму 70 тысяч фунтов стерлингов.

    После инцидента руководство мерсисайдцев решило переселить Фирмино и его близких в один из местных отелей. Также к бразильцу приставили охрану, которая с этого дня будет следить за его безопасностью.

    По информации СМИ, заработок Фирмино в «Ливерпуле» составляет 100 тысяч фунтов в неделю.

    Источник: The Sun

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    09.01.2017 13:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 9 января 2017, 17:28

      хах. с его зарплатой то))) дешево живет

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      Рейтинг: +2509

      panmon 9 января 2017, 15:00

      Дайте ему 5 дней оплачиваемых выходных ;) и он купить все опять!
      А вообще было бы неплохо свой дом защищать получше...

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