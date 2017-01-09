Грабители вынесли из дома Фирмино вещей на 70 тысяч

Дом полузащитника «Ливерпуля» Роберто Фирмино подвергся ограблению группой неизвестных лиц. Злоумышленники, пробравшиеся в здание в отсутствие игрока и его семьи, вынесли вещей (драгоценности, часы, одежда) на общую сумму 70 тысяч фунтов стерлингов.

После инцидента руководство мерсисайдцев решило переселить Фирмино и его близких в один из местных отелей. Также к бразильцу приставили охрану, которая с этого дня будет следить за его безопасностью.

По информации СМИ, заработок Фирмино в «Ливерпуле» составляет 100 тысяч фунтов в неделю.