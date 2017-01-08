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    Спортивный директор «Торино» заявил, что Белотти не покинет команду

    Спортивный директор «Торино» Джанлука Петрачи прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба нападающего Андреа Белотти. Напомним, ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» предложил за футболиста 65 миллионов евро.

    «Да, мы получили предложение по Белотти, но оно не соответствует ценности игрока. Сейчас он никуда не уйдет, мы хотим наслаждаться его игрой в нашей команде. Посмотрим, что произойдет позднее», – заявил функционер.

    В текущем сезоне Серии А на счету форварда 12 матчей и десять забитых голов.

    Источник: Football Italia

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    08.01.2017 17:47
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