«Челси» вернул из аренды защитника Аке

Защитник «Борнмута» Натан Аке был отозван из аренды. Напомним, права на футболиста принадлежат «Челси», руководство которого приняло решение воспользоваться правом возврата игрока.

«Аке – очень хороший футболист. Он начал играть за «Борнмут» и выходит в каждом матче. Честно, я оцениваю его ситуацию. Он может стать интересным вариантом для нас в это трансферное окно», – заявил главный тренер лондонского клуба Антонио Конте.

21-летний Аке провел в текущем сезоне АПЛ 12 матчей и забил три гола.