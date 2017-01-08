Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Челси» вернул из аренды защитника Аке

    Защитник «Борнмута» Натан Аке был отозван из аренды. Напомним, права на футболиста принадлежат «Челси», руководство которого приняло решение воспользоваться правом возврата игрока.

    «Аке – очень хороший футболист. Он начал играть за «Борнмут» и выходит в каждом матче. Честно, я оцениваю его ситуацию. Он может стать интересным вариантом для нас в это трансферное окно», – заявил главный тренер лондонского клуба Антонио Конте.

    21-летний Аке провел в текущем сезоне АПЛ 12 матчей и забил три гола.

    Источник: ФК «Челси»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.01.2017 15:17
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22

      Ruhaaa 8 января 2017, 17:43

      Ну что отлично . Надеюсь будет в основе

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11