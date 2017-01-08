Хендерсон не видит различий в важности матчей Кубка Англии и АПЛ

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от матча 1/32 Кубка Англии против «Плимута Аргайл». Напомним, встреча состоится сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Я слышал много размышлений о том, важен ли Кубок Англии. Я уверен, что этот турнир по важности ничем не отличается от Премьер-лиги. Для нас приоритетом стоит каждый следующий матч в календаре. Мы понимаем, что, выступая за «Ливерпуль», каждый несет ответственность за свою игру. Кто бы ни вышел на поле сегодня против «Плимута», его отношение к делу должно быть на высшем уровне», – заявил футболист.