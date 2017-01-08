Примера. Хет-трик Бен-Йеддера помог «Севилье» разгромить «Реал Сосьедад»

В матче 17-го тура Примеры «Севилья» в гостях одержала разгромную победу над «Реалом Сосьедад» – 4:0. Хет-триком в составе победителей отметился Виссам Бен-Йеддер.

Данная победа позволила клубу из Севильи набрать 36 очков и подняться на вторую строчку в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» остался на шестом месте, имея в активе 29 баллов.

Чемпионат Испании. Примера. 17-й тур

Реал Сосьедад – Севилья – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Бен-Йеддер, 25; 0:2 – Бен-Йеддер, 29; 0:3 – Сарабия, 73; 0:4 – Бен-Йеддер, 83.

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